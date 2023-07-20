地盤工滿身泥衣鞋入茶餐廳　網民批成身水泥累慘清潔工：做死阿姐

香港地搵食艱難，打工仔有時連坐下靜靜吃餐安樂茶飯的機會也難。有網民日前於一茶餐廳食午飯時，見到數名身穿工作服裝的地盤工人用膳，批評對方因工作關係弄至全身也有水泥，卻未有更換衣服及水鞋便進入餐廳，導致餐椅及地板也沾滿沙塵，令清潔工要花時間清理，「想做死阿姐？」。帖文一出引來網民討論，有人批評樓主歧視地盤工人，直指工人午膳時間不長，呼籲互相體諒；但亦有同為建造業工友的網民表示，大部分地盤已提供清潔設施，只能靠工友自律。



有網民日前於一茶餐廳食午飯時，見到數名身穿工作服裝的地盤工人用膳，批評對方因工作關係弄至全身也有水泥。（fb「祥龍圍邨 & 清河邨」圖片）

該名網民於facebook群組發文，指日前午飯時間於粉嶺1間茶餐廳用膳，見到數名身穿地盤工作制服的工人於靠牆的「卡位」食飯，並各自玩手機休息。

樓主指，數名工人疑「落完石屎」，全身衣服及長靴式的水鞋也沾有水泥及沙塵，惟離開地盤時未有更換衣服及水鞋，令餐椅及地板均沾滿沙塵，用餐過後更在椅上留下污漬，餐廳需派清潔員工清理一番才能讓下一輪客人使用，不禁批評：「張櫈同埋地下都係紅毛泥，下一手坐落去一褲都係，換過條褲、換過對鞋先放飯啦！想做死阿姐？」

帖文一出引來網民討論，有人認為樓主言論是歧視地盤工人，指工友放飯時間不長，未必能趕及更換全身衣物才外出用餐，呼籲互相體諒，「人之常情姐，同你流住汗坐交通工具一樣，唔通又影你？」、「一個鐘頭食飯時間，已經又熱又累，唔通要沖埋涼換晒衫先去得食飯？你可以叫佢哋抺返乾淨，而唔係影人相放上嚟公審」。

不過也有同為建造業工人的網民指，大部分地盤也設有清潔設施，工友的確可自行清理灰塵才外出，避免影響他人，「我都係泥水佬，一定拍乾淨條褲同鞋，或者換褲、鞋先入餐廳」、「雖然自己都係做地盤，不過每次都洗乾淨對鞋，我都好憎呢種人，不知所謂」、「其實洗手抹面沖沖對鞋換件衫好簡單，但你要求人哋換條褲換鞋先開飯有啲離地」。