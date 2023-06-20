巴士迷疑影相被阻　出post鬧入鏡清潔工：社會垃圾　反遭網民公審

職業無分貴賤，為社會付出的人理應受到尊重！本港社交網絡瘋傳相片，指有巴士迷於戶外拍攝心愛巴士型號時，疑不滿正在清掃路上落葉及垃圾的清潔工意外「入鏡」，因而發文大罵，更狠批對方為「社會垃圾」及「臭咕哩」。帖文一出惹來網民關注，紛紛批評發文者毫不尊重他人，惟發文者似乎不覺有問題，仍回覆留言斥責清潔工「阻路」，相關回覆被截圖瘋傳。



網上瘋傳相片，指有巴士迷於戶外拍攝心愛巴士型號時，疑不滿正在清掃路上落葉及垃圾的清潔工意外「入鏡」，因而發文大罵，更狠批對方為「社會垃圾」及「臭咕哩」。（fb截圖）

該名巴士迷早前於facebook發文，貼出1張於馬路旁拍下的相片，當中可見1輛正在行駛的雙層新巴，馬路旁則有1名女清潔工，正在清掃路上的落葉及垃圾。樓主疑不滿他拍攝心愛巴士車款時，清潔工意外「入鏡」影響構圖，因而發文狠斥：「躝返上行人路啦社會垃圾臭咕哩！」

帖文一出即引起網民關注，有同為巴士迷的網民認為樓主言論過份，直指他職業歧視，毫不尊重他人，「人哋阿姐正當打工搵食好辛苦嫁，有咩資格踩人」、「家下啲巴膠無家教，無道德，乞人憎唔係無道理」、「咁多不滿咁你去清潔條街囉，畀返啲尊重得唔得呀」、「人哋都冇影響佢，就要咁批評人仲要喺群組圍爐取暖，可恥」。

樓主貼出社交平台截圖，指帖文因違反社交平台規定而被刪除，但他仍繼續回覆網民留言「反擊」。（fb截圖）

面對海量批評，樓主似乎不覺有問題，回覆網民留言時怒斥清潔工「阻路」，更語帶囂張稱「叫佢（清潔工）掃多幾層葉吖笨」，惹起網民眾怒。帖文其後疑遭檢舉，因違反社交平台規定而被刪除，惟已遭網民截圖討論，而樓主亦現身轉帖截圖的帖文留言，反擊稱「想情緒勒索我？照下鏡吖你未夠班」，甚至將個人頭像改為清潔工的相片，並於個人簡介寫上「我是憤怒，阻我影巴士落地獄」，舉動甚具挑釁意味。