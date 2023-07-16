消費券電騙？5字頭電話疑冒認秘書處咁講　認住這些號碼免受騙！

消費券第二期2,000元已於今日（7月16日）發放，但有網民疑似遇上「消費券騙局」，於網上表示收到自稱是「消費券秘書處」來電，指他消費券出現異常。不過，來電號碼與政府公布的「消費券計劃秘書處」號碼並不相同，樓主就呼籲網民小心。



有網民疑似遇上「消費券騙局」，發文呼籲網民提醒家人朋友。（FB圖片）

有網民在Facebook群組「沙田之友」發帖分享疑似遇上「消費券騙局」，表示收到來自「5601XXXX」電話號碼來電，對方自稱是「消費券秘書處」，指樓主「消費券有異常情況可能攞唔到」。樓主於是截圖發帖，呼籲網民提醒家人朋友。

有不少網民回應樓主指自己也收到過相關電話，當聽到對方說普通話後，便要求說廣東話，但對方指自己是「普通話部門」，「佢話呢個係普通話部門，繼續叫咗幾次廣東話，之後就佢收線啦」、「我都收到，叫佢講粵語，佢話：（不好意思）我這裏是說普通話的。我叫佢呃人唔該行遠啲！」。亦有人表示「我女13歲都收過幾次消費券電話」。

政府公布的消費券聯絡登記人特定電話號碼當中，消費券計劃秘書處向登記人發短訊的2個電話號碼開首4個字分別是「6059」、「2241」，與樓主接到的來電均不相同。（消費券計劃網頁）

亦有網民表示相似手段已經「玩到爛」，難以令人信服，「呢啲詐騙好低級數」、「都派咗，而家仲話拎唔到」、「仲玩呢招，邊有人信」。

根據消費券計劃網頁，政府公布的「消費券計劃秘書處」聯絡登記人特定電話號碼當中，向登記人通知的其中1個電話號碼首4個字的是「6059」，另1個則是「2241」開頭，與樓主接到的來電均不相同。

（沙田之友）