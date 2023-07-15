荒唐！小五學歷男扮醫生　騙婚騙財15富女　「1能力」太差被揭發

騙婚又騙財，終因英文差行騙失敗？印度1名只有小學學歷的男子假裝成醫生等專業人士，9年多來對15名富裕女子進行騙婚，受害人不堪受騙恥辱，不敢報警，令他逍遙法外多年。有細心受害人就發現他一口不流利英語，心中感到懷疑，因此拒絕求婚。近日，這名男子因為偷走新任妻子的珠寶與現金而被捕，令事件得以揭發。



印度男子納亞克雖然只有小五學歷，但就假冒成醫生等專業人士，透過婚姻介紹網站騙婚15名女性。（網上圖片）

綜合外媒報道，上周六（8日），印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）邁索爾市（Mysuru）警方拘捕了來自班加羅爾（Bengaluru）35歲男子納亞克（Mahesh KB Nayak）。納亞克自2014年起透過婚姻介紹網站騙婚15名女性，他把目標放在有良好經濟背景的離婚女性或寡婦身上，當中有4人曾為他生過孩子。納亞克在網站上將自己包裝成專業人士，如醫生、工程師或土木承包商，但其實納亞克只有小五學歷。

納亞克除了騙婚外，還會取走受害人財物。由於受騙女性都受過高等教育，當中不乏經濟獨立的專業人士，她們在得知受騙後大多感到難堪及恥辱，怕被人嘲笑，故沒有報警舉報納亞克，因此他9年多來一直逍遙法外。事實上，納亞克為了取得受害人信任，刻意開了間診所，並聘請了1名護士，令不少女性相信他偽造的身份。

警方出動拘捕納亞克，並尋回受害者的2輛汽車、7部手機、20萬盧比（約1.9萬港元）現金及若干珠寶。（示意圖 / GettyImages）

直至今年1月，納亞克以相同手法對來自邁索爾市的45歲軟件工程師赫馬拉塔（Hemalatha）進行騙婚，婚後他開始向妻子索要開診所的資金，妻子感到懷疑，於是拒絕並提出控訴。被拒的納亞克拿走她價值80萬盧比（約7.6萬港元）的珠寶及150萬盧比（約14.3萬港元）現金後逃跑，赫馬拉塔遂報警求助。警方於8日出動拘捕納亞克，並尋回受害者的2輛汽車、7部手機、20萬盧比（約1.9萬港元）現金及若干珠寶。

警方表示，納亞克罪行曝光後，陸續出現更多受害人聲討他，她們表示曾被納亞克求婚，但在聽到他說英語後就拒絕了求婚，原因是他英語能力差勁，一開口就令部分受害人心中響起「警號」。1名警員還透露，納亞克的父親也正式對他提出「謀殺未遂」指控。

（綜合）