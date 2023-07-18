收入交阿媽保管　12年後驚見百萬存款只剩$X萬　阿女悉真相崩潰…

【儲蓄／保管／親子關係】有媽的孩子像個寶？台灣有女生在網上發文大呻，她月薪2.3萬元（新台幣，下同，約6,000港元），過去12年把薪金全部交予媽媽保管，然而直至結婚前向媽媽取回保管的金錢，原以為儲了逾百萬，結果卻發現戶口竟然只剩5萬元（約1.3萬港元），原來媽媽一直有擅自使用這些存款，真相令她相當崩潰難過，又猶豫婚後是否要如實向媽媽透露自己的工作收入，嘆道「生活壓力也很大」。

網民看後都同情樓主遭遇，建議「如果不想撕破臉就不用說實話，現在的時空背景不同，觀念要改變，而不是一再接受情緒勒索」。



台女月薪2.3萬新台幣（約6,000港元），過去12年把薪金全部交予媽媽保管，沒料到戶口竟然只剩5萬新台幣（約1.3萬港元），令她相當難過。示意圖。（資料圖片）

該女網民於台灣Facebook群組「匿名2公社」發文講述事件，表示由於相信媽媽的話，過去12年把薪金、存摺、提款卡全部交予媽媽保管，每月只留4,500元（約1,100港元）用作餐費及油錢。

樓主又說，雖然媽媽提醒她4,500元不夠用可以再說，「但我從來不敢說，常常餓肚子也不願跟她拿，記得有次要去燙髮，請媽媽幫我領3,000元（約800港元）出來，結果被罵浪費錢」。

台女每月扣除4500新台幣生活費後，薪金全交給媽媽，估計12年存款多達266萬台幣（約70萬港元），詎料現實卻不似預期。（示意圖／gettyimages）

這樣一保管就是12年，扣除每月4,500元活費，估計12年存款多達266萬元（約70萬港元），詎料現實卻不似預期。她表示，直到結婚前向媽媽取回保管的金錢，結果讓她傻眼，原來媽媽一直會用這些存款，「打開存摺看到總存款只剩5萬元（約1.3萬港元），真的讓我難過了好長一段時間。媽媽當年說了一句話：『現在妳把錢交我管，將來妳會感謝我！』結果12年後，怎麼知道會…」。

樓主感嘆，因為其父母觀念，「就是認為孩子賺錢給父母本來就是應該的」，令她出嫁後每當媽媽問起其工作收入，都陷入兩難，「我總是不知該不該誠實回答，因為我們夫妻還有房貸、車貸、家庭開銷跟兩個小孩要養生活壓力也很大……」。

樓主感嘆，因為其父母觀念，「就是認為孩子賺錢給父母本來就是應該的」，令她出嫁後每當媽媽問起其工作收入，都陷入兩難。（《優雅的母女》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人同情樓主遭遇，「如果不想撕破臉就不用說實話，現在的時空背景不同，觀念要改變，而不是一再的情緒勒索」、「愚孝」、「要怎樣都其次，沒有事先講真的不行」。也有網民分享類似經歷，「妳媽還肯騙妳，我媽是直接勒索！不給錢就滾出去……」、「小時候的紅包錢，我媽說要保管，但從此沒有下文」。