九龍灣DONKI北海道產雪藏蟹2折！客人揭已過最佳食用期　網民咁講

過了「最佳食用」日期的商品還可以賣嗎？有網民周六（7月15日）在社交平台發文，上傳照片顯示日本連鎖雜貨店「驚安之殿堂DON DON DONKI」位於九龍灣的分店，以2折出售北海道產的冰鮮雪藏蟹，價格為100元，惟包裝上卻貼有「此日期最佳 14.06.23」的標示，已過了最佳食用期逾1個月，讓他不禁直呼店家「好誠實」。不過，有網民後來指出「此日期前最佳」不同於「此日期前食用」，即使過了最佳食用期的食物仍可食用，認為樓主大驚小怪。



有網民周六（7月15日）DONKI位於九龍灣的分店以2折出售北海道產的冰鮮雪藏蟹，惟包裝上卻貼有「此日期最佳 14.06.23」的標示，已超出逾1個月。（fb「中伏飲食報料區」）

該名網民周六於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，同時上傳1張在九龍灣Donki店拍攝的照片，顯示他拿起1盒冰鮮區的貨品，售價為100元的北海道產雪藏蟹。從包裝上所見，貨品已多次被貼上新的折扣貼紙，直至最新的「80% OFF（2折）」發售。不過，包裝貼有「此日期最佳 14.06.23」的貼紙，亦即拍攝日期前個多月，令樓主感到驚訝，未想到店家會繼續出售該貨品。

帖文引來網民討論，惟不少人認為店家的做法並無不妥，留言稱「此日期前最佳啫」、「奶嗰啲好易變壞嘅嘢係會用use before，急凍嘢同乾品類本身個儲存環境就難產生細菌啲，有人見到覺得冇問題咪買，明賣明買，減少浪費」、「如果本身係冰貨就問題不大嘅」。

面對其他網民的質疑，樓主後來再留言補充，認為店家始終不應出售，表示「件貨食物標籤過咗成個月仲可以喺舖頭度買到就完全冇問題，小弟真係甘拜下風，咁記住以後食物標籤過咗成個月嘅蔬菜雞蛋同鮮奶都唔好掉，食咗佢啦」。