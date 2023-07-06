軟殼蟹米線無去腮！食客驚見「成排肺」　第一啖就話腥：即日肚屙

食海鮮最怕食到腥臭味，影響食慾事小，一不小心隨時肚瀉不適後果嚴重。有網民近日到連鎖米線店試食新出的軟殼蟹米線，稱看到軟殼蟹被黑椒包裹已感奇怪，沒料第一啖已吃到腥味，夾起一看更見到「成排肺」，才發現軟殼蟹原來未有去除腮部，最終即日「少少肚屙」不適。不少網民看到米線照片也覺不妥，直指蟹的腮部容易藏有細菌及寄生蟲，烹調前需要移除。《香港01》正向涉事連鎖米線店查詢。



有網民近日到連鎖米線店試食新出的軟殼蟹米線，稱看到軟殼蟹被黑椒包裹已感奇怪，沒料第一啖已吃到腥味，夾起一看更見到「成排肺」。（fb「飲食黑店大全」圖片）

「想問問軟殼蟹有肺係咪正常㗎？真心唔知。」該名網民於facebook發文，指日前到連鎖米線店用餐，點了新推出的軟殼蟹米線。他進食時發現，軟殼蟹「用勁多黑胡椒包住」，似是用作調味及辟腥，可是「食第一啖都係好腥」，夾起時更驚見蟹身附有「成排肺」。樓主其後表示，進食該碗米線後，「食完即日都有少少肚屙」，未知與軟殼蟹烹調時附有內臟是否有關。

不少網民看過相片，質疑涉事米線店處理食材時有疏忽，未有妥善清理軟殼蟹的內臟，導致整碗湯也出現腥味，嚴重更有機會有食物安全問題，「軟殼蟹清腮係基本處理，腮好污糟，無清食咗可能中毒」、「好明顯佢哋一係無處理，一係就漏咗一兩隻無剪，叫佢換啦」、「軟殼蟹同所有蟹都一樣，剛脫殼的個角質未硬都可以叫軟殼蟹，所以正常係應該處理晒個口器胃、心、腮，除非你一向食蟹都連腮食」。

另有網民指出，米線店以大量黑椒醃製軟殼蟹已是警號，質疑來貨已不新鮮，才要以香料掩飾，「擺明係唔新鮮，用得黑椒，自己諗啦」、「擺明入雪貨啦，咪傻啦，黑椒蓋過陣雪味」、「急凍應該不是問題，但用黑椒蓋過有問題的蟹食材來出售一點也不出奇」。