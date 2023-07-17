女子世界盃德國隊女神獲《Playboy》邀拍裸照　婉拒竟因怕詛咒？

隨著2023女子世界盃（FIFA Women's World Cup）即將開踢，各國媒體也開始關注多位「外貌姣好」的女足明星。



現效力拜仁慕尼黑（Bayern Munich）、德國國家隊24歲中場球星朱莉婭格溫（Giulia Gwinn），就是多家外媒點名的關注人選之一。

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擁有50多萬IG追蹤的她，由於外型亮眼且身材火辣，不久前收到《花花公子》（Playboy）邀請，希望找她拍攝大尺度、甚至有裸露畫面的特別專刊。

但這份邀約很快就被格溫婉拒，一方面不希望因為拍攝而模糊焦點，同時也不想重演2011年那場「封面詛咒」。

從小接受專業訓練的格溫，成年之前就一直是德國女足代表隊常客，16歲那年正式被弗萊堡女足（SC Freiburg）簽下，一共效力4個球季，貢獻29顆進球。

隨後在2019年獲得拜仁慕尼黑女足邀請，成為該球隊成員之一至今。

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外型姣好且身材健美的格溫，經常在個人Instagram粉專分享運動、健身和擔任模特的照片，累積粉絲追蹤數多達52.7萬人，幾乎所有貼文都能吸引破萬、甚至破10萬人按讚。

事實上，對於德國女足而言，雖然國家隊給予球員自行決定的權力，教練團並不做任何干涉或建議。

但2011年那次「封面詛咒」，卻讓許多接獲邀請的德國女足球員很猶豫，《花花公子》曾邀請5位20歲以下女足代表隊成員，在大賽前拍攝露點雜誌封面，但從拍攝之後、5名參與的球星後續發展都非常坎坷且不順，因此被不少球迷與球員、稱之為詛咒。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】