學界籃球「箍牙美少女」爆紅 私下打扮曝光 球場外竟是性感辣妹
撰文：ETtoday
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PTT表特板上每天都會有網友分享素人美女，但網民的口味可沒這麼好滿足，常找到機會就出言狂踩，近日新竹女中一位戴著牙套的籃球隊正妹則被推爆，不僅在球場上相當亮眼，私下的照片更是火辣撩人。
網友26日在表特板貼出數張照片，資訊只打「新竹女中，女籃」，沒有其他描述，而這些照片就讓網民狂讚表示，「優質的女籃」、「這在竹女應該被告白機率頗高」、「帶球犯規吧！」、「這太完美」。
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不少人認為，「素顏比較好看」、「不化妝就很正了」、「打球時比較正」、「素顏我覺得有PR90以上」，也有人說，「球場照比較好看」、「反而覺得球場照比較搶眼」、「球場照比私下打扮好看+1」。
根據這位正妹的IG介紹，她名叫「張嘉介」，目前就讀高三，平時常分享私下的出遊照，除了在球場上英姿煥發，也有私下性感可愛的一面。
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