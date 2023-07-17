颱風泰利│8號風球下北區好心車主義載　4類乘客優先　強調1點獲讚

即使颱風泰利吹襲，有心人1個簡單舉動就能溫暖即個社區！有好心車主昨晚（16日）得知天文台即將懸掛8號風球，即於網上表示可為北區街坊提供義載，列明攜小動物、孕婦、小孩及老人4類乘客可獲優先，又強調不收打賞。車主的帖文感動一眾網民，紛紛為他及乘客們送上祝福，又提醒他們注意安全，更有街坊認出發帖車主，指他已非首次於惡劣天氣或打風期間義載，大讚他不求回報的善舉令大家很暖心。



該名好心車主得知天文台懸掛8號風球，即於網上表示可為北區街坊提供義載，列明攜小動物、孕婦、小孩及老人4類乘客可獲優先，又強調不收打賞。（fb「上水人大聯盟」圖片）

該名好心車主昨晚（16日）約11時許，即天文台宣佈凌晨會懸掛8號風球信號後，於Facebook群組「上水人大聯盟」兩度發文，表示可為北區街坊提供義載。車主明言4類乘客可獲優先安排，包括攜小動物、孕婦、小孩及老人，更強調「可以為你哋服務係我嘅榮幸」，因此堅持「謝絕打賞」。

車主雖然未有交代最終有沒有街坊向他求助，不過帖文已獲一眾網民讚好，紛紛留言送上祝福，又提醒車主做好心之餘，亦要注意個人安全，「天雨路滑萬事小心」、「我欣賞你的熱心，但燕梳（意指保險）都係唔包，無第三者保險下駕駛一樣是違法，千萬要小心」。



泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況。（廖雁雄攝）

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亦有街坊認出車主，指他每次惡劣天氣或打風期間也會主動提出義載，大讚他是北區人的榜樣，為社區不求回報地付出，「你真係好好人，每逢打風都義載very good」、「好欣賞你咁好心，打風都出去免費車人，值得大家學習，祝你出入平安」、「好善心，真正嘅香港人，辛苦啦」、「欣賞，自己社區自己服事」。