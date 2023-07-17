颱風泰利│打工仔拒WFH仲咁做　上司斥「黐X線」　勞工處守則列明…

【泰利／颱風／8號風球／返工安排／WFH】颱風泰利襲港下，天文台凌晨發出8號風球，不少打工仔因此獲「額外」假期。有打工仔於討論區發文，批評其下屬不願意在8號風球下「WFH（在家工作）」，他質疑為何打風不能「WFH」，同事即不服氣「X咗我兩句」，於是斥責對方「黐X線」。

大批網民看過帖文都批評樓主做法，「畀人休息多日都唔得」、「你自己慢慢做」、「可能佢好多打風問題要處理呀」、「傻X上司」；也有網民支持樓主，「炒咗佢，等佢以後都可以放假啦」。

針對風暴惡劣天氣下「WFH」問題，其實勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》已有列明做法。



有上司於討論區發文，批評其同事不願意在8號風球下「WFH（在家工作）」。（示意圖／資料圖片）

8號風球生效下，有上司於連登討論區以「我同事當咗打風真係放假 WFH都唔肯」為題發文，批評其下屬不願意在8號風球下「WFH（在家工作）」，「啱啱同佢講，可以WFH做，佢同我講打風喎，今日放假」。

樓主聞言指出，以前可以放「打風假」，是因為惡劣天氣下「驚你返公司有危險」，但經過新冠肺炎疫情，大家已習慣「WFH」繼續工作，於是反問：「點解打風就唔得？」樓主續指，同事聞言疑不服氣，「條友勁唔鋸，X咗我兩句」，直斥對方「黐X線」。

泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況（林靄怡攝）

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帖文引來網民熱議，大部份網民都斥責樓主做法，「（WFH）電費水費寬頻有冇得claim（報公數）？」、「人之常情呀！」、「畀人休息多日都唔得，香港人真係好熱愛返工」、「你自己慢慢做」、「傻X上司」。

也有網民感嘆有「WFH」後失去「打風假」，「公司一人一部Macbook Pro，就係畀人呢兩三年WFH，不過變相無咗風假」、「打風WFH做嘢，無問題，但每次打風，屋企電力都好唔穩定，天花又漏水，唔係唔想做呀，好多打風問題要處理呀」。另有網民支持樓主，「炒咗佢，等佢以後都可以放假啦」。

颱風下打工仔需「WFH」上班？可否不「WFH」繼續放假？



勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》列明惡劣天氣下「WFH」問題。（資料圖片）

究竟8號風球等惡劣天氣下，打工仔是否需要「WFH」，又是否可以向「WFH」說不？根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，因應個別機構運作模式及不同職位工作性質，僱主應預早評估容許僱員於有需要時在家工作的可行性，訂明適合在家工作僱員工作範疇和模式，以及在哪些情況下啟動在家工作安排，而過程中應諮詢員工和考慮個別僱員需要，例如懷孕或殘疾僱員等。

資深人力資源顧問周綺萍曾接受《香港01》訪問談及「WFH」問題，指實屬灰色地帶。她表示，過去打風不用上班及提早下班安排，是基於保障員工安全，惟打工仔「WFH」在家工作時，寓所屬安全地方，「（員工）好似係Argue（反駁）唔到，但如果要返公司就可能跟返原本安排。不過是否WFH，要視乎僱主與僱員之間的協調」。