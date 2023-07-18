路上「偶遇唔熟男網友」　一事令她大受打擊：從此不玩交友App了

現代網路發達，不少人會使用交友軟體認識對象。一名網友在大學時很愛玩交友軟體，大多都僅聊天而已後來也沒見面。有次中午跟同學去買飯，被沒什麼印象的男網友認出，還傳訊息表示「你長得跟我想像差好多」，令她相當傻眼，決定從此不玩交友軟體了，「嚴重打擊自信」。



一名網友在Dcard「心情板」發文，她最近一直看到交友軟體的廣告，就想到大學時很愛玩交友軟體，當時亂加了不少人的Line，但很多都僅聊天沒見面後來也不了了之。

有一次中午和同學去買飯，剛回到教室就看到手機有一則訊息，「你剛剛是不是在藥妝店隔壁攤位買東西啊？是你吧！」，她嚇了一跳，趕緊點來看才發現，是沒什麼印象的男網友，且聊天紀錄也不多。

她相當疑惑，男網友又傳訊息表示，「你忘了我家住你學校附近而已」，接著又說，「你看我有認出你～可是你長得跟我想像差好多」，令原po相當傻眼。

原Po決定直接已讀對方，最後對方把她封鎖了，令她相當無言，「連看都沒看到對方就直接被無情打槍」，並表示後來都不玩交友軟體了，「嚴重打擊自信」。

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網友紛紛表示，「看到標題腦袋中已經在播omi那首歌了」、「既然覺得差很多，又怎麼會認出來啊」、「是我就問他差很多是怎樣，比較醜還是比較美」、「差好多，怎麼還認得出來？這男的單純只想PUA你而已，別想太多」。

「這個男的，真的是白目到一個極點，怎麼會覺得這樣你還會回他」、「感覺他的普信值應該非常高」、「這種的好恐怖」、「跟他說，還好我不是你的菜」、「男的超沒禮貌」、「沒事，交友軟體上很常遇到一堆奇葩」。

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有網友則認為，「這種時候是在等你把球打回來啊，你問個：那我是比照片好看還難看？他就可以回：其實你本人好看太多了，直接不回也沒有錯，就代表你們頻率沒對到」、「如果你真的長得那麼抱歉，他會繼續消失，連講都不會跟你講」。

有網友則分享經驗，「我也遇過，穿的很邋遢蹲在某一個便利店門口吃燒烤，有一個很久沒聊天的網友傳訊息問我，是不是剛剛蹲在便利店門口，超想找地洞鑽進去，甚至到現在我還不知道他是誰」、「之前也在學校被認出來，還回頭密我，幸好那天有化妝」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】