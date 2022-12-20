「口罩電眼女記者」爆紅　真面目與傲人身材同解禁　IG粉絲數狂升

最近在各大社群平台上，不少網友們都在討論一名台灣正妹女記者，由於她在採訪時戴著口罩，依舊遮不住她亮麗的外貌，而且還擁有傲人身材，引發不少網友議論。



日前有神人起底這位正妹記者的真面目，其私人IG也跟著曝光，事後正妹記者得知後也受寵若驚，直呼「嚇死人了」，但還是要謝謝大家喜歡。

點擊放大瀏覽該名女記者的照片：

+ 20

據了解，這名正妹記者在抖音、臉書、巴哈姆特、PTT等各大社群平台，引發網友們熱烈討論。有網友神出她的資料，其名字叫「周俞」，目前在年代新聞台主跑社會線，尤其從網友們分享的新聞截圖中看到，周俞穿著一襲緊身上衣和黑色短褲，意外顯露出她完美的曲線和腰身，好身材一覽無遺，瞬間引發關注。

事後，有網友找到周俞IG，讓她的粉絲追蹤人數在短短時間內突破上萬人。不少網友發現，周俞脫下口罩後，樣貌超級可愛，加上她傲人的身材，讓她的IG粉絲達到4.3萬人。

【相關圖輯】台美女記者瘋狂追問 惹怒受訪資深前輩爆紅 IG脫罩真面目曝光（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

對此，周俞除了被這波熱潮嚇到外，也很感謝粉絲和網友們支持，並在IG發布限時動態，「謝謝大家近期對我的關注，我是小俞，在電視台上班，主跑社會線的小小記者，工作大概一年多的時間，還是懵懵懂懂學習階段，請大家多多見諒與包容。另外就是，照片終究是照片啦！哈哈，我是普妹，但還是謝謝大家的關注與愛戴」。

【相關圖輯】啦啦隊口罩萌妹超賣力打氣爆紅 IG真面目曝光 反差性感照狂吸粉（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 42

延伸閱讀：

黃鴻升曾問感情「抽到黑桃5」注定分離 吳宗憲鼻酸懂了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】