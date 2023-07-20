公廁天花板採全鏡面設計！裏外都「看光光」　網民：上廁所要戴傘

在外人有三急時遇到這樣的公廁，你還敢如廁嗎？近日網上不同群組均流傳1張圖片，顯示有公廁的天花板竟然採用全鏡面設計，加上非常乾淨，廁格外的人一抬頭便能看到廁所裏的景象，因而惹來網民熱議。有人嘲笑是「貼心設計」，可提醒如廁者外面有長長「人龍」，避免廁所被佔太久；亦有人笑指「薪水小偷」自此沒法再偷懶。翻查資料，這張相片早於2017年曾於網上引起討論，及後亦有被媒體報道，只是日前再度被網民翻炒。



網上不同群組流傳1張圖片，顯示有公廁天花板竟然採用全鏡面設計。（FB「爆怨公社」圖片）

該網民在Facebook群組「爆怨公社」發帖，嘲諷指「好先進的廁所哦～不敲門，就知裏面沒人」。圖片所示，在這間只有兩格廁所的公廁內，天花板居然採用全鏡面設計，加上被清潔至一塵不染，廁格外的人只要抬頭，便能透過鏡面反射看到廁所內一舉一動。

對於鏡面天花板折射廁格內的畫面，不少網民都指責設計師失職，「好尷尬的設計」、「上廁所要戴雨傘」、「好開放哦」，更有人反諷是「貼心設計」，「不用敲門就知道有沒有人」、「上廁所就能知道外面排多長，提醒自己趕快上一上」、「這樣可以注意外面有沒有人在偷窺」。

亦有留言覺得能有效阻止上班經常「蛇王」的同事，「還有誰可以躲在廁所偷懶」、「不能當薪水小偷」。有人表示外遊時就曾親眼目睹這奇葩的設計，「我以前在新加坡就遇到過，想大便都不敢」。

不過翻查資料顯示，雖然未知廁所的所在地，但相片早於2017年已被發布至網上，引起熱烈討論，後來亦有被不同媒體相繼報道，只是近日再被網民分享到網上炒熱而已。

（綜合）