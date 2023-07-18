外賣魚蛋麵膠兜藏收據浸至濕透　店員1句激嬲食客　餐廳咁回應

網上不時有網民反映外出用餐在食物中發現異物，想不到這次進化到「附送」收據！有將軍澳居民於網上發文表示，日前在新都城中心「樂園魚旦專家」外賣魚蛋麵，返家後打開膠兜驚見藏着一張收據，更已被湯水浸至濕透。他致電餐廳反映，「阿姐」店員卻態度欠佳，反問「想點你」，令他十分「火滾」。「樂園魚旦專家」回應《香港01》查詢表示，已聯絡受影響顧客致歉，顧客可到店退款或換貨，並強調會加強員工培訓，提醒員工包外賣時要更加謹慎。



有將軍澳居民於網上發文表示，日前在新都城中心「樂園魚旦專家」外賣魚蛋麵，返家後打開膠兜驚見藏着一張收據，更已被湯水浸至濕透。（faceboook群組「將軍澳主場」圖片）

該居民於faceboook群組「將軍澳主場」發文貼出照片，他上周六（15日）中午12時半左右，於新都城中心「樂園魚旦專家」外賣了2碗牛筋河粉、1碗魚蛋幼麵及1份炸魚皮，其中3碗麵都分湯。他返家後打開欲進食，卻驚見裝着魚蛋的膠兜中「附送外賣紙」，收據已被湯水浸至濕透。他頓感惡心，立即丟棄該碗魚蛋，並提醒其他網民「各位食時請小心睇下，免得打返去又勞氣」。

樓主其後於留言區補充說，他於最肚餓時去買外賣，山長水遠拿回家欲進食卻見此畫面，「任何人都嚇壞又無得吃」，他心想「如果其他人有此况，或老人家不知，吃到尾才知，就不知有多少人受害」。

樓主指出，他曾致電餐廳反映事件，批評「做飲食咁做離譜」，但接聽的「阿姐」店員態度欠佳，反問「想點你」，他直言：「呢一句先至火滾！」

網民留言直斥，「收銀機打單紙面頭有雙酚A成份，平時我都唔敢掂呢張打單紙，仲要浸埋落水，食X死人」、「呢間服務員態度又甚差」，又建議「唔使勞氣呀，報食環署」。

「樂園魚旦專家」回應《香港01》查詢表示，員工大意犯下錯誤，已聯絡受影響顧客致歉，顧客可到店退款或換貨，盼能給予多次機會，並強調會加強員工培訓，提醒員工包外賣時要更加謹慎，亦相信今次只是個別事件，顧客反映意見能讓他們做得更好。