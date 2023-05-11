自助餐7人怒吃300隻蟹＋80碗楊枝甘露　老闆哭暈？　店方咁回應

用生命吃自助餐？內地瘋傳影片，顯示山東7名青年去吃自助餐，竟吃下逾300隻蟹、逾80碗楊枝甘露、約50盒榴槤、數盤刺身及數不盡的小龍蝦，還拍片炫耀戰績。網民好奇他們如何吃得下，更形容「老闆哭暈在廁所」。店家其後回應內媒指，自助餐限時2小時，這枱客人吃了4小時，但因太忙未有理會，笑言這餐一定蝕本，但偶爾會遇到特別能吃的客人，大方歡迎他們再光顧，但溫提「我們的就餐時間是2小時」。

由於7名青年狂吃舉動引來爭議，他們事後再解釋，指一行人大多是身高逾1.8米的「山東小伙」，食量非量大，呼籲大家不要模仿，以免浪費。



內地7名青年去吃海鮮自助餐，拍片炫耀吃下逾300隻蟹。（微博影片截圖）

微博日前瘋傳7名青年在青島吃自助餐的影片，一度登上微博熱搜，他們竟然吃下300多隻蟹。影片中他們將蟹殼排列在枱上像戰績，原本整齊，後來索性將蟹蓋堆在中間位置，枱上盡是食物。

拍片的25歲張男向內媒透露，他們一行7人、6男1女去吃自助餐，因為這季節海鮮貴，大家去了吃海鮮，由5點多吃到晚上9點半，4小時內吃了逾300隻蟹、逾80碗楊枝甘露、約50盒榴槤，幾盤甜蝦和刺身等，「小龍蝦一直沒停，一直在吃」，豪言「最後吃到人家下班」、「如果青島沒有自助餐，哥幾個根本挺不到現在」。因為過幾年吃不下這麼多，故拍片只是記錄一下年輕的生活。

網民笑言老闆見狀應「哭暈在廁所」，「這幾個小子是不是一個星期沒吃飯」、「大胃一時爽，病了床上躺」、「吃這麼多螃蟹真的受得了嗎」、「不是吃到就是賺到，這得拉多少天」、「後續7個人回來跟店家索醫藥費」。有人提出質疑，認為可能是廣告，正常自助餐有限時，沒理由能吃4小時。

內媒極目新聞聯絡該自助火鍋店，是位於青島市即墨區鶴山路的小水手海鮮自助火鍋，店員亦有留意到網傳影片，確認5月3日的確有枱食客「特別能吃」。他們的自助餐每位179元人民幣（約203港元），線上預訂另有優惠，用餐限時2小時。店員指這枱客人用餐超時，同事沒有嚴格制止但有去提醒，惟當天客人太多，最後未有理會，而該枱客人一共吃了4小時。

拍片者稱他們一坐下就吃小龍蝦，沒有停過。（微博影片截圖）

店方笑言這餐一定蝕本，「偶爾會遇到這種特別能吃的客人，但從整體上看，對店裏的經營不會有太大影響」，大方歡迎他們再來，認為事件像幫店方賣廣告，但溫提「我們的就餐時間是2小時，不是4小時」，又指吃多少沒關係，只要不浪費就好。

張男一行人狂吃行為仍引來網民批評，認為他們吃得太盡，同日他們上傳影片，解釋幾名友人都是身高逾1.8米的「山東小伙」，還在能吃的年紀，平日食量很大，外出一般都選擇任食自助餐廳，「請大家不要輕易模仿，也不要浪費」，否認故意狂塞浪費食物，甚至說凌晨時朋友已經肚餓。

（綜合）