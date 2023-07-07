食自助餐一次拎走三分一個忌廉蛋糕！網民批肉酸自私　港男咁回應

食自助餐當然希望食到喜歡的食物「回本」，有港男於facebook發文分享，指到尖沙咀一酒店食自助餐時，一次取走三分一個忌廉蛋糕並大讚「抵食」。帖文引來網民討論，有人批評港男行為自私又肉酸，令其他食客失去選擇，但亦有人認為只要不浪費食物就無問題。港男則留言回應，表示取蛋糕時附近並無其他食客，認為去自助餐選擇心愛食物並無問題，他又指酒店之後換上另一款蛋糕，若沒有及早拿取便連吃的機會也沒有。



有港男於facebook發文分享，指到尖沙咀一酒店食自助餐時，一次取走三分一個忌廉蛋糕，引來網民討論。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該港男於facebook群組發文，與網民分享到尖沙咀一酒店食自助餐經歷，指當日選擇了沙律吧半自助餐，形容「差唔多過零禮拜就嚟一次」。他見到酒店提供原個忌廉蛋糕，出於「回本」心態，一次便切了三分一個取回座位，同時取了1杯咖啡，「出面個鮮忌廉蛋糕，酒店出面小酒吧位賣成兩嚿幾水一個，我起碼攞咗佢三分一，杯咖啡買40蚊，所以覺得喺度食沙律吧半自助餐係好抵食」。

樓主於帖文指，半自助餐價錢為每位「落樓價143元」，估計他拿取的三分一個蛋糕「都值$70蚊」，加上約值40元的咖啡以及小量沙律和中湯，取一次食物便近乎「回本」。他後來再貼出相片，表示忌廉蛋糕被食客全部取走後，酒店已換上其他款式小蛋糕，因此更慶幸一開始便拿了大份，「可以現場即時報告畀你聽，已經冇咗啦，轉咗第二啲小蛋糕，好彩頭先攞咗三分一個鮮忌廉」。

帖文引來網民討論，有人批評樓主一次拿了三分一個蛋糕的舉動自私兼肉酸，嘲諷他「拎嗰下你唔尷尬嗰下勁，仲要吞埋落肚，食buffet食到拎命博食得嘅」，亦有機會令其他食客失去選擇機會，「如果食得晒成個係咪成個攞走？好心啦，分開幾次攞唔得咩？」、「如果係我見到你拎走我想食嘅嘢，可能我會當眾爆粗囉，根本係酒店見到你專登唔出原個蛋糕，呢啲咪叫累人累物囉」。

不過也有網民認為，自助餐並無限制食客取用食物份量，而且樓主有食完三分一個蛋糕，沒有浪費食物，「有畀錢食多啲無問題喎！如果限量又唔想人一次拎咁多，就叫人排隊每次畀一細份，拎咗記得食晒咪得囉」、「我覺得能吃得完就好，自助餐也不是每個東西都會去吃呀」。

面對網民批評，樓主多次留言回應，解釋指取食物時並無其他食客在附近，因此不存在阻礙他人的問題，「如果大家都排緊隊攞嘅，就真係好肉酸，更加唔好一個人攞晒，但係我攞緊嗰陣時，周圍都冇人」，又認為「如果酒店咁驚攞個蛋糕出嚟會蝕底嘅，咁不如一早唔好攞啦」。

他續指，人人口味不同，自己選擇專攻甜品，與其他食客主攻海鮮性質一樣，「我選擇咗攞甜品為主，凍海鮮我冇攞，好多人都攞凍海鮮，各自喜歡啫，係唔係？有人批評我攞咁多蛋糕其他人冇得食，我想問有陣時自助餐一開始條蒸魚已經攞晒，咁我係咪要怪攞蒸魚嘅人？食自助餐唔搏老命咁食，咁不如食套餐算喇」。