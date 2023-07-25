輪候公屋｜首派「樓王」牛頭角下邨　網民3原因拒絕惹議：唔識貨

申請公屋的輪候者均有「三派」選擇單位的機會，最近有網民表示收到首派通知，獲派牛頭角下邨單位，不過睇樓後認為單位位置太接近港鐵站，嫌「太近地鐵，太嘈，又貴租」，於是決定放棄機會，重新等二派。不少網民認為牛頭角下邨稱得上「公屋王」、「公屋界金多寶」，是無數公屋輪候者的心水之選，認為樓主「唔識貨走寶」、「牛頭角都唔要，我估你要睇醫生」、「近地鐵竟然係缺點」、「我發夢都想要這裏！同人唔同命」。



樓主首派牛頭角下邨1個位於45樓的單位，但最終決定拒絕，令網民不解。（公屋討論區圖片）

樓主於公屋討論區發帖，表示正輪候市區3人單位，日前收到派樓通知，獲首派牛頭角下邨1個位於45樓的單位。不過，他睇樓後就嫌位置太接近地鐵站，擔心噪音，其次則嫌貴租，決定等候二派。

帖文引起大批網民熱議，不少人都大讚樓主獲派的單位是「公屋王」，得之其幸，直言難以理解樓主想法，「牛頭角下村係公屋王第1位。配套好又近地點解唔要呢？」、「放棄公屋金多寶？45/F市區近地鐵，私樓800萬都買唔到。如果牛下都唔要，睇怕你全市區公屋都睇唔上」、「牛下咁正都唔要，犀利」；亦有人表示「大家又多1個機會，緊係要講聲多謝先啦！」、「大把人搶住要」。

不過，也有部分網民表示理解樓主，指雖然交通方便，不過有些人對聲音敏感，未必喜歡，「有啲人聽覺係超敏感會怕嘈，我好理解，因為我老婆係呢種人，佢連冷氣窗口機聲，馬路車聲都覺嘈」、「返夜更朝早瞓嘅人真係會嫌嘈㗎」。

（「香港公營房屋討論區（FB版）」）