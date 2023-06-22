公屋｜小紅書女獲派超正公屋　自言心情「如中六合彩」　即日簽約

【公屋申請／公屋輪候】在香港輪候公屋絕對是耐性考驗，因為往往要苦等多年。有女子日前就在小紅書上開心分享抽中公屋的喜悅，她表示收到房屋署通知看單位，她一看就感到非常滿意，更即日簽下租約，直言心情好像中了六合彩，「爽到爆」。



樓主在小紅書上發文表示抽到公屋，直言心情如中彩票。（小紅書截圖）

有網民在小紅書上以「抽到公屋，就如中六合彩，帶大家睇睇」為題開心發文，她在片段中指數天前收到房屋署通知她去將軍澳某屋邨看單位，令她直言「爽到爆」。由於屋邨地理位置優越，鄰近港鐵站，加上該屋邨原本興建時是以「可租可買計劃及居者有其屋」為目標，只是因為2002年政府宣告停售居屋，才改為公屋出租，令樓主不禁笑言「抽到呢到就好似住居屋」。

樓主表示她是3人家庭，獲派3-4人單位，單位約326呎大，有獨立廚房與廁所，且窗戶夠大，採光充足。她對屋內環境相當滿意，當日直接簽租約，更透露已計劃好如何劃分出房與廳。

帖文引起網民熱議，不少人送上祝福，「好運氣，派到咁正單位」、「多個窗可以整多間房啦！不錯，呢個戶型」、「恭喜晒終於等到！咩嘢都值得」、「好好彩好羨慕！我等咗8年都未有」。

不過，有部分內地網民就不太認同，「沒有看不起你，但是我真的慶幸我生活在大陸」、「太小了吧…而且沒有房間」、「相比內地的戶型這個單位戶型好奇怪」、「我都覺得大陸要比香港澳門的房子要大要好，但就是不明白為什麽還有人非要定居那邊，我家親戚就是想我嫁過去」。

對此，樓主樂觀回應「你知唔知道在香港，很多人說住公屋是人生勝利組」，她表示喜歡內地生活寫意、地方大屋大，而香港的醫療及12年免費教育也有過人之處，「所以各有各好」。

（小紅書）