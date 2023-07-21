狂！廣場舞大媽嫌商戶燈牌刺眼　強行闖入關燈、鐵鍊鎖門阻做生意

內地盛行廣場舞，不少中老年婦女亦會在閒時活動筋骨。早前廣州有數名大媽在商場內跳廣場舞，嫌同層美容院招牌燈箱刺眼，竟直接要求對方關燈。店舖只好以營業需要拒絕，但大媽卻表示「你不關你就是錯誤的」，然後強行闖入店舖關燈，甚至用鐵鍊鎖住店舖大門，令店家無法營業。事件引起網民關注，不少人批評大媽行為惡劣，「已經危害到了社會，太狂了！」、「應該行政拘留幾天，讓阿姨也體驗一下被關起來的感覺」。



有數名跳廣場舞的大媽嫌美容院招牌燈箱刺眼，要求對方關燈遭店家拒絕後，強行闖入關燈。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發於6月19日上午，廣州番禺區某住宅小區商場內，有數名跳廣場舞的大媽嫌商場3樓的1間美容院招牌燈箱「太晃眼」，影響她們跳舞，要求店舖關燈，遭對方以營業需要為由拒絕。雙方協商不果，大媽們竟強行闖入店內關燈，店員為營業只好重新開燈掣，結果大媽們再次跑進店內吵鬧及關燈，甚至於翌日返到店外，從外面用鐵鍊鎖上美容院大門，又破壞廣告燈箱。

從網上流傳的影片可見，數名大媽聚集於美容院門前，其中2人強行進入店內，舉手就關上燈掣，並大聲指責店員「你不關你就是錯誤的，這個地方是我們大家運動的」。店員嘗試反駁，「不開燈怎麼做生意」，並制止大媽關燈，但帶頭的大媽竟揚言「連你這個地方都是我們的」，身邊另1名大媽就稱「我們都是老人家，諒解一下」。

職員嘗試與大媽理論，詢問「還讓我們做生意不？」，大媽表示沒有商量餘地，更大聲斥責：「你可以搬走，你可以不在這裏做生意啊！」而另1段片段中，1名大媽口中說着「鎖就鎖，有什麼關係」，說罷便拿出鐵鍊將美容院大門鎖上，令員工無法進出。

店舖負責人鄭女士表示，美容院開業已有10多年，從未有人投訴招牌刺眼，但半個月前開始，在店外跳舞的女士們開始騷擾店方。而事發當日更是擾攘了1個多小時，令店舖完全無法營業。她指出，物業租賃是正規合同，掛發光招牌亦不違規，可是店方向物業管理人員及保安反映情況後，仍未能解決問題，最終只能報警處理，目前警方已介入調查。

有商家就指，大媽在室內通道上開喇叭大聲播歌跳舞，不但嘈吵，還影響其他商場使用者正常通行，亦有商家支持警方介入處理，表示「整個商城每個時段都有阿姨在跳舞」。

（綜合）