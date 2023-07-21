勵志！日男耍廢耍出條財路賺過百萬　「出租自己」經歷成書爆紅

日本1名中年男子因為覺得工作太悶，常被上司及同事嫌棄，他遂把心一橫辭職，索性過無所事事的人生，完全躺平耍廢，只是想不到他竟因這「專長」，發展出「出租自己服務」，在5年間賺進4000萬日元（折約226萬港元），後來爆紅並出書分享工作的奇特經歷。



森本莊司最近將這5年的經歷撰寫成書，名為「無所事事的出租者：回憶錄」。（網上圖片）

綜合外媒報道，這名「躺平男」為39歲的森本莊司（Shoji Morimoto），原是一名自由作家，但他覺得工作乏味又無聊，更常被上司及同事嫌棄他什麼事也不做。森本於是把心一橫辭去工作，全心做一個「無所事事的人」。

森本其後想到運用自己的「無聊」專長，在推特發文表示提供「出租自己」的服務。他的工作是單純陪伴顧客，起初他只收車馬費及餐費，但短短10個月，他的粉絲由3000人增至10萬人，還收到4000多個預約，他才訂下明確收費，每次收費1萬日元（折約565港元）。

想不到這種服務吸引不少網友歡迎，讓他在5年間賺進4000萬日元（折約226萬港元）。森本表示，許多顧客都只是出於無聊，想要有人陪伴，他認為自己像是心理治療師，傾聽顧客不敢向他人說出的事實。

森本分享工作的奇特經歷，例如有人是要交離婚文件，因此想他一起去，讓他覺得自己陪對方走入另一個人生階段。而印象最深刻的是，有顧客想他以第三者身份，去醫院探視一名服藥自殺不遂的人，並告知對方「殺了人」。

雖然有人認為這份工作等同新時代男公關，但森本不以為意，認為自己只是用不同方式去照顧每個需要陪伴的人，且他也有底線，就是不接牽涉色情與犯罪的個案，他最近將這5年的經歷撰寫成書，名為「無所事事的出租者：回憶錄」。