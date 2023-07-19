DSE放榜2023│盤點藝人公開試分數　MIRROR、COLLAR成員成績有咁高

【DSE成績統計/入大學】中學文憑考試（DSE）今日（19日）放榜，今屆考DSE的藝人除炎明熹（Gigi）備受矚目，英皇歌手黃明德及應屆港姐6號胡睿涵（Hanna）同為考生。炎明熹早前曾表示有意入讀理工大學時裝設計課程或演藝學院，不過據悉她目前並不在港，故未有回校領取成績單。

而演藝圈中不少藝人都是高材生，MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）當年DSE分別考獲25及23分，成功升讀港大及城大。2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）當年更考獲33分佳績，絕對是美貌與智慧並重。

以下盤點部份藝人公開試分數和升讀學科，到底他們當年的DSE成績如何？入讀學科現時的收生要求是怎樣？為你一一介紹！



今屆DSE藝人考生▼▼▼

近年文憑試考生中，現年20歲的女團COLLAR成員王家晴（Candy）考獲24分，包括數學和經濟科5*的成績，入讀香港城巿大學心理學系。同隊的蘇雅琳（Ivy So）則於2019年文憑試考獲21分，升讀專上課程後轉入香港中文大學護理系，但現已退學。

在上述藝人當中，成績最好的是2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber），2013年考獲最佳5科33分，入讀香港大學建築系，畢業後繼續攻讀建築碩士，並於2021年順利畢業。

演藝圈不乏高材生，除身兼牙醫與歌手的許廷鏗之外，環球唱片歌手涂毓麟（Oscar）曾入讀英國哈羅公學，後回港就讀香港科技大學被稱為「神科」之一的環球商業學系，並以一級榮譽畢業。