狠男虐待同居女友14歲兒子　木棍毆打火燒下體　1原因出手惹公憤

越南發生駭人虐兒案件，26歲男子聲稱為了管教同居女友的14歲兒子，多次向對方施以暴力，包括用木棍毆打，將少年的頭部按入水中，甚至用火燒他的下體。鄰居多次看不過眼而舉報，當地警方終將男子逮捕。



受虐少年初時只說下體傷痕是工作搬運冰塊時弄傷，後來才供出是陳清和所為。（示意圖，ＧettyImages）

綜合外媒報道，這宗虐兒案發生在越南西南端與柬埔寨交界的安江省（An Giang）靜邊縣，26歲男子陳清和（Tran Thanh Hoa）3年前與女友在該區同居，而女友是單親媽媽，育有1名14歲兒子，兩人其後也生了一個孩子。

當地警方接獲多宗鄰居的投訴，指控陳清和涉嫌虐待其女友的兒子。警方檢驗少年身體，發現他身上多處地方受傷，包括下體。

被告涉虐待女友兒子，包括用木棍毆打及火燒對方下體。（資料圖片）

警方指少年初時十分害怕，聲稱身上傷痕由冰塊造成，因其家庭是經營冰塊生意，在搬運過程中意外弄傷。後來經多次鼓勵，少年才將真相道出，承認身上的傷痕是由陳清和造成的。

警方迅即逮捕陳清和，他坦認曾出手，包括用木棍毆打、將少年的頭按進膠水桶內，令水桶破裂而弄傷少年的面部及鼻子，又承認曾用打火機燒灼少年的下體。陳清和更聲稱多次出手只為了管教少年，現時警方將少年調離家中，安排他到親戚處居住。