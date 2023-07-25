美強力球彩票頭獎幸運兒終現身　領獎金159億即請3保鏢全天候保護

美國「強力球」（Powerball）彩票在去年11月8日進行攪珠，開出破紀錄頭獎，獎金更高達20.4億美元（約159億港元）。一票獨中頭獎的得主姓名為卡斯特羅（Edwin Castro），他自領獎後即遇上法律訴訟，更聘請了3位保鏢每日24小時全天候式保護自身安全。



美國「強力球」（Powerball）彩票在去年11月8日進行攪珠，開出破紀錄頭獎，獎金更高達20.4億美元（約159億港元）。（資料圖片）

卡斯特羅在去年中獎後一直未有現身，直至在3個多月後，即今年2月終於登記領獎，但依然保持低調未有露面。但自他被揭露為大贏家後，就遇上法律糾紛。

一名叫里維拉（Jose Rivera）的男子聲稱才是真正得主，並指在去年11月8日抽獎的前一天在加州阿爾塔迪納（Altadena）的服務中心購買彩票，但不幸被他的業主偷走，所以才無法領獎。里維拉在今年2月正式向阿罕布拉高等法院提出民事訴訟。

卡斯特羅因為身份公開，於是聘請了3位保鏢每日24小時全天候式保護自身安全，包括在面積為13,500平方尺屋內的5間睡房及7間浴室。亦有人指曾見過卡斯特羅開着一輛價值25萬美元（約195萬港元）的舊款保時捷跑車四處走動。

他在去年中獎後透過聲明表示，自己曾在加州的公立學校接受教育，今次參與「強力球」的目的之一，就是為州內各級公立學校提供補充資金超過1.5億美元（約11.7億港元），他對學校可以得益感高興，形容這次攪珠對全州民眾而言都是巨大勝利。

（美國太陽報）