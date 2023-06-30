曾遭龍捲風毀家園　女子中彩票頭獎獲$1500萬　請假2日決咁用獎金

曾經歷過龍捲風摧毀家園的慘況，事隔多年後，她迎來中頭獎成千萬富豪的開心時刻！美國有女子多年前居所遭龍捲風吹襲，屋子被徹底摧毀，之後重建計劃一直被擱置。日前她終於運氣大爆發，買彩票中了200萬美元（約1,570萬港元）的頭獎，見到獎金有多個零字不懂反應，4名子女初時都不相信，而她即時決定請假2天，以便計劃如何使用彩金。女子領獎時透露，打算用這些錢來重建舊居，稱還可以添置步入式衣櫃及按摩浴缸等設備。



戈迪的居所在多年前被龍捲風摧毀，如今中正頭獎，她打算用獎金重建家園。（Twitter圖片）

美媒報道，愛荷華州56歲女子戈迪（Tammy Gordy）成為富豪，因她買彩票贏得200萬美元獎金。戈迪在當地醫院擔任飲食助手，負責為病人準備膳食。2001年4月，她所住的瓦佩洛縣（Wapello County）受龍捲風吹襲，一家人的居所被徹底摧毀，重建工作已經推遲多年。

今年6月25日，當地彩票開獎時，戈迪翻出銀包內的彩票，登入彩票手機程式核對，發現自己中了獎，彩票和前5個號粟匹配，而且她多選購了「強力投注」（Power Play），令連中5個號碼的獎金加倍。

戈迪一看金額即摔在椅子上，「我看不見，那裏全是零，我想我要戴眼鏡了」，然後和丈夫一起尖叫。丈夫史蒂夫（Steve ）說妻子跳了起來不停說話，但因為不是英語，他沒聽懂，他上前看一看，的確很多零，「我們不知那是什麼」，後來才回復清醒，確認是中了頭獎！

她們4名子女全部已成年，最初全部都不相信中獎的消息，戈迪性格向來愛開玩笑，但未至於開這麼大的玩笑，她隨即打給上司請假，直說自己中了200萬美元，要請2天假計劃一下，上司笑說如果不是大整蠱的話會恭喜她。

戈迪說夫婦倆對物質沒有多大追求，認為家庭較重要，故這筆錢會用來重建家園，因事件已擱置多年，現在會加快重建的速度，也有錢添置更多設備，例如步入式衣帽間、按摩浴缸等。網民們紛紛祝賀，雖然龍捲風多年前令她失去家園，但現在終於有錢重建，是個美好結局。

（綜合）