姓「黃」爸幫女兒改名　竟取這2字超尷尬　女兒崩潰：從小就自卑…

【BB改名】幫小孩改名真是一大難題！有內地00後女生於網上發文表示，自己姓「黃」，但父母幫她取名的選字，令她相當尷尬，小時候起便因此感到自卑，而她想改名字也被父母拒絕，非常無奈。帖文引來網民熱議，認為樓主的名字並無不妥，毋須自卑，「還好啦」；也有網民分享類似經歷鼓勵樓主，「高中一個男老師，胸毛大漢那種，叫美惠」、「我叫白麗菊，我挺喜歡的」。



有內地00後女生於網上發文表示，自己姓「黃」，但父母幫她取名的選字，令她相當尷尬。（element5 digital／unsplash）

該黃姓00後內地女生於小紅書發文表示，父母幫她取名「秋菊」，全名「黃秋菊」，令她相當尷尬，「從小因為這個名字自卑」。她指出，由於自己在冬天出生，原本奶奶翻字典幫她取名「黃冬菊」，惟後來報戶口時，由於爸爸不記得是「冬」還是「秋」，於是自己取了「秋」，變成現在「黃秋菊」。

樓主表示，父母幫她取名「秋菊」，全名「黃秋菊」，令她相當尷尬，「從小因為這個名字自卑」。（小紅書）

樓主又說，由於對名字感到自卑，曾強烈想改名字，但父母不准許，後來覺得麻煩就沒再提起改名一事，然而每當別人問起其名字，仍會感到自卑，「我雖然表面上大大方方說得出來，但心裡還是會突的一下的自卑」。

樓主指，每當別人問起其名字，都會感到自卑，「我雖然表面上大大方方說得出來，但心裡還是會突的一下的自卑」。（示意圖／GettyImages）

帖文引來網民熱議，認為樓主的名字無不妥，不應自卑，「還好啦」、「我媽我姨的名字也這樣差不多」。也有網民分享類似經歷鼓勵樓主，「高中一個男老師，胸毛大漢那種，叫美惠」、「同款大學男同學叫溫存」、「我叫白麗菊，我挺喜歡的」、「我開車教練叫朱健康」。