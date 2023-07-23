大馬男生遇車禍仍緊握花束　背後原因惹哭眾人　網民大讚：孝順仔

能有如此孝順的孩子，確是父母福氣！馬來西亞有男生不幸遇車禍，雖然他並無損傷，但被救出時仍緊握花束。路人好奇詢問才得知，原來當天是他母親生日，那束花是母親的生日禮物，才會極力保其不損，感動下發文到網上，表揚這位孝順的年輕人，網民亦因男生舉動而有所感觸，「我是媽媽都感動得要哭了」。



馬來西亞有男生遇車禍時，雖然無損傷，但被救出時竟緊握花束，路人好奇詢問才得知，原來那是亦他送給母親的生日禮物，才極力保護花束，故發文到網上表揚如此孝順的年輕人。（FB「馬鈴薯叔叔日誌Uncle Kentang」圖片）

關志庭為馬來西亞知名善心人士，他日前於Facebook專頁「馬鈴薯叔叔日誌Uncle Kentang」發帖，寫道「電話不重要，花更重要」。他表示某天前往購買食材的路上，親眼目睹車禍，「這輛車在我前面（駛）過，被另一輛轎車撞倒翻了」，嚇得他立刻下車，將車內男生救出。當時對方手持一束花，安全離開車廂後仍緊握花束，為確保他沒有受傷，便讓他聯絡家人，對方竟表示沒有撿起手機，「我電話還在車裏面」。

樓主終於按奈不住好奇詢問，「為什麼你的手會拿着那束花呢？」，「你是否要送給女朋友呢？」，「真的這麼重要嗎？」等等，不料卻獲對方感人回覆，「Uncle，我沒有女朋友，這束花是買給我媽媽的」。對方透露，原來當天是他母親生日，花束是他特意去買給母親的生日禮物，知悉真相後驚歎「這位年輕人多麼的尊重他媽媽」。

而他事後未有離開現場，「因為覺得這位年輕人蠻好的」，想要陪他等待母親來到現場。當其母親到達時忍不住流淚，緊緊抱住兒子，樓主則趁機告訴對方，「你值得驕傲，因為你有這樣愛你的兒子」。

樓主更於帖文尾段盼望，所有子女都可以向這位年輕人學習，多陪伴年老的父母，並祝願天下父母都身體健康，平平安安。如此孝順和暖心的男生亦引來網民讚賞，「好孩子」、「很感動」、「我是媽媽都感動得要哭了」、「有這樣的孩子是媽媽的驕傲」。

（綜合）