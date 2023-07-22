好心著雷劈！目擊瘦弱小鹿遭黑熊追殺　暖男神救援卻換來悲慘下場

好心救動物結果竟招來厄運？一名男子發現一隻小鹿正在被黑熊追殺，眼看瘦弱的小鹿即將成為黑熊的食物，他立刻救下小鹿並帶到附近城鎮尋求幫助，沒想到因為暖舉卻吃上官司，還被公司解雇。



綜合外媒報導，加拿大英屬哥倫比亞省一名男子史凱吉（Mark Skage）於6月6日時開車前往加油站，看到一隻落單的棕色小鹿被一隻黑熊追趕，小鹿身邊並沒有媽媽，就這樣孤單站在路邊不知所措，飢餓的黑熊盯上了小鹿想要將其捕殺作為大餐享用，史凱吉不忍小鹿接下來會成為黑熊的大餐，便停下車將小鹿抱上副駕，開到附近的城鎮尋求協助。

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史凱吉說，這隻小鹿非常有靈性，他將小鹿抱到車上的副駕駛座時，小鹿就像是在答謝自己一樣，一路上不斷的蹭蹭史凱吉的手跟身體，這讓史凱吉感到相當欣慰。由於小鹿被黑熊襲擊的所在地距離最近的城鎮還有一段距離，史凱吉就這樣開了5.5小時的車子，才將小鹿送到城鎮上的野生動物康復中心，並將其取名為米斯提（Misty）。

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沒想到史凱吉的行為竟引來一連串的問題，米斯提被帶到康復中心後由志工幫忙照顧，後來才發現其實這頭小鹿不是一般的鹿，而是一隻駝鹿（Moose）寶寶。史凱吉事後竟接獲公司的通知，說他違反公司的野生動物政策，不應該將小鹿自行帶上車尋求協助，而是應該當場通報動保單位的人員前來處理。

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史凱吉任職的公司AFD石油（AFD Petroleum Inc.）總裁萊莫（Dale Reimer）指出，史凱吉擅自將一隻沒有受傷的小鹿帶上車，這可能會讓危害其他用路人的權益及面臨未知的風險，還可能給小鹿帶來傷害，公司內部商議後決定解雇史凱吉。史凱吉被解雇後相當無奈，表示自己只是想要保護小鹿而已，「我當然知道從路上任意撿走野生動物是違法的，但我做不到放任小鹿被黑熊吃掉」。

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