長輩圖超狂發揮！美國女遊客同台灣的士阿叔結奇幻良緣：親過親人

疫情後開放邊境，許多外國旅客都會去台灣旅遊，一名美國旅遊網紅雀瑞莎（Charissa）上個月跟母親一同到台灣，從阿里山一路玩到澎湖，之後分享心得在抖音、IG上，提到自己因為要來說中文的國家，3周前自學中文，大約會150個中文詞，更分享自己在澎湖結交到「澎湖朋友的故事」，甚至在之後回國後，每天還會跟對方互傳早安圖維繫友誼。



雀瑞莎在抖音上分享，上月跟家人一起來台灣旅遊，到阿里山玩之後接著參加澎湖國際花火節，因為自己所住的澎湖民宿相當偏僻，幾乎無法叫車，因此她決定要跟一位計程車司機「交流」，確保自己有車可搭……

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而在叫到車之後，跟司機表示，想要交換LINE。當下司機雖然有點錯愕，但還是成為好友，之後協助她們觀光澎湖。

雀瑞莎提到，其實自己的中文相當不好，甚至都只能用單字溝通，但還是聽得懂司機說「美國朋友」、「台灣朋友」，認為對方也是帶有好意的，於是在旅遊最後一天，請求司機戴他們去機場。

沒想到在離開前，司機還送上台灣建國百年的紀念紙鈔，讓一行人相當感動。

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原以為回到美國之後，這份緣分就會畫上句點，沒想到司機竟然在一星期內，傳了兩次長輩的早安圖，還分享自己騎重機的生活照，雀瑞莎也幽默表示「這位司機關心她的頻率，已經比自己家人還要勤勞」。

就在影片被翻譯成中文字幕後，雀瑞莎驚覺自己抖音、IG粉絲暴增，台灣網友更去留言「歡迎你常來台灣」，讓她感覺相當溫暖，更直呼自己交到摯友，友誼也更堅定。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：長輩圖超狂發揮！美國旅遊網紅玩澎湖「交到一輩子摯友」 天天刷早安圖問候：比我家人還關心我】