的士司機載外籍客去機場　熱心搬行李驚喜收美元貼士　金額竟是…

熱心服務客人，自然不時有意外驚喜！有的士司機分享近日載外國遊客去機場的經歷，表示見到4名外籍女士欲往機場，但被前面1輛的士拒載，樓主則樂意接載她們，到達後他更熱心地幫忙搬行李，結果其中1名女士大方給了百元美鈔作貼士，令他喜出望外。



樓主載4名外籍女子到機場後，更熱心地忙搬行李，結果其中1名女士大方給了100美元作貼士。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」撰文分享，表示近日在旺角中心的士站排隊等客，有4位外籍女遊客拖着行李走到前面的士欲上車，但卻遭拒載，最終上了樓主的車，並表示要去機場，「上咗我部地獄五座，開車同我講『hong kong airport（香港機場）』」。

樓主續稱，全段車程連行李費共276元，其中1名女士付款300元，向樓主表示：「keep the change（不用找贖）」。即樓主多賺24元，他隨即非常熱心地替她們搬行李，詎料樓主隨即又再收多100美元（約780港元）的貼士，令他非常驚喜。

貼文也引來不少網民及同行司機討論，認為樓主好運，「外地客最豪最有風度」、「良好司機的回報」、「最鐘意接前面唔要的客，多數有醒」、「好人有好報」。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）