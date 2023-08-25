狂！港女搭的士　伸手入胸圍取$20付款後續超衰　司機看呆：白X痴

搭的士用這種方式「走數」，也太奇葩了吧！本港網絡瘋傳「車CAM（行車記錄器）」影片，有港女乘的士往旺角下車時要支付27元車資，她於是伸手入衫內疑似胸圍位置取出20元港幣，並要求司機「等等」待她再取出7元，沒想到港女隨即下車離開未有回頭。司機對港女反應看呆，直斥「X妳啊，白X痴」。

網民看過影片都批評港女「走數」行為，「搞錯！離晒譜」、「7蚊都走數」、「乘客要扣20分」；也有網民笑言「有味二十蚊紙」。



本港網絡瘋傳「車CAM（行車記錄器）」影片，有港女乘的士往旺角下車時要支付27元車資，她於是伸手入衫內疑似胸圍位置取出20元港幣。（影片截圖）

有的士司機於YouTube上載該段「車Cam」影片，並分享到facebook群組「的士司機資訊網Taxi」，留言「小姐，妳俾人蝦都唔好呃我7蚊就咁走咗去」。

影片長4分01秒，在7月18日拍攝，見到的士後座有一名戴「CAP帽」、穿黑色上衣女乘客正講電話，哭着說：「你而家喺邊度啊，我而家過嚟搵你先，我喺的士度，我俾人蝦啊！我而家喺的士啊，我要去邊啊？」。

女乘客走數過程▼▼▼

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女乘客之後指示的士司機駛到亞皆老街。到埗後車資是27元，她伸手入衫內疑似胸圍位置取出20元紙幣支付，並要求司機「等等」，「就呢度（停車），等等等，攞埋7蚊畀你，等等等」，詎料是「永遠的等」，事關女乘客講完「等等等」後就開門下車離開走遠。司機看着愈走愈遠的女乘客頓時傻眼，斥責「啊，X妳啊！白X痴！」，並無奈開車離去。

（影片截圖）

影片引來網民熱議，批評港女「走數」行為，「搞錯！離晒譜」、「7蚊都走數」、「乘客要扣20分」、「司機都算忍得，是褔！」。也有網民笑言「有味二十蚊紙」、「拎上拍賣可能放到40蚊喎」。