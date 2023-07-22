Edan召的士事件再掀熱議　的哥嘲：奀星冇保姆車　有人斥司機霸單

事件還未討論完？男團MIRROR成員Edan（呂爵安）早前於社交平台發文大呻電召的士接送，司機原稱需時8分鐘，後卻稱遇上塞車，最終花約20分鐘才到達。事發後逾1周，facebook的士群組再掀起討論熱潮，有網民批評Edan「明星仔扮大牌」，又嘲諷「奀星搭的士，明星有公司車」、「講X到紅到去宇宙，保姆車都冇」，亦有人為Edan護航，「佢都好老脾，廿分鐘都等」，並斥責的士司機確實有錯，「遲咁耐電話都冇個，俾我都嬲啦！」。



男團MIRROR成員Edan（呂爵安）早前於社交平台發文大呻電召的士接送，司機原稱需時8分鐘，後卻稱遇上塞車，最終花約20分鐘才到達。（資料圖片）

Edan早前於社交平台發文講述電召的士不快事件，當時司機聲稱需時8分鐘即可到達，惟等了15分鐘仍未到，他遂致電詢問，司機稱因遇上塞車，又向他抱怨「唉我都唔想嘥我時間㗎」，最終花約20分鐘才到達，上車後，司機繼續大呻塞車致「做少支旗」。Edan事後不滿，於帖文「善意提醒」司機「其實你都嘥緊我時間㗎」，又說「定你想我代啲車塞住你條路同你道個靚歉？」。

事發後逾1周，有的士司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文轉發報道，指出「鏡粉係咪要暴動」，結果群組內的行家再就事件掀起討論。有的士司機指斥Edan，「嘥你時間咪唔好搭囉」、「名人喎！唔係有保姆車咩！」、「小小事搞餐懵，唯恐天下不亂」、「你當自己大爺咩」、「講到揸的士害你人生！」、「老老老豆依啲款落酒吧一地都係，明星都係好命啫，的士佬呻兩句要批鬥，使唔使呀？咁富貴仲咁小氣。有冇考慮吓人哋感受？」。

事發後逾1周，facebook的士群組再掀起討論熱潮，有網民批評Edan「明星仔扮大牌」，亦有人為Edan護航，「佢都好老脾，廿分鐘都等」。（資料圖片）

不過也有不少人認為，的士司機不主動致電通知顧客塞車是有問題，目的是想「霸單」，「眼見塞車8分鐘去唔到，塞起上嚟根本唔知幾時到，司機仲唔call個客問取消定繼續等，基本嘢都做唔到，條無品司機仲要畀說話客聽，個客上網呻吓又點會係錯？」、「路況有問題唔能夠準時到應該要通知返個客，問佢等唔等，仲要遲咗講晦氣說話，的確係應該劣評佢，可以喺call的士app投訴佢」。

有的士司機分享自己做法，「每次當我無法準時到達乘客上車地點，就算只是遲兩分鐘，我都必定先通知乘客，這是基本職業道德。連這個道理都不懂？」，甚至有人質疑司機聲稱塞車是否屬實，「佢（Edan）零晨點幾收工，邊度地方零晨塞車塞廿幾分鐘。嗰司機擺明未落客就接咗張單啦！」。