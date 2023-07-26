內地女呻旺角麥當勞點餐被這樣對待　批「差別待遇」反遭網民圍攻

【歧視／差別待遇／香港旅遊】快餐店出餐有快有慢屬平常事，惟有內地女在小紅書訴苦，指日前在旺角麥當勞點餐，等了10分鐘仍未有餐，而排她前面的客人只等1分鐘便可取餐，質疑是被「差別待遇」，直指「不開心」。

帖文引來內地及香港網民熱議，有人認為「有可能像妳說的那樣被區別對待了」，但有更多網民批評樓主勿小題大做「後台都見不到你，怎麼區別對待？」、「無病呻吟」，「天天只就說什麼差別待遇不煩厭」。



通關係來港旅客大增，同事亦有不少人投訴在港有不愉快經驗。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「在旺角麥當勞被差別待遇了嗎？」為題發文，講述來港後在麥當勞買餐不快經歷。

樓主指出，當日她到旺角麥當勞排隊點餐，排她前面的姐姐點了2個套餐，工作人員馬上出餐給姐姐，「用時一分鐘左右」，而她單點2個包，工作人員卻讓她「等熒幕叫餐」，「等了10分鐘熒幕已經出到228號了，我209都沒有出，催了三次才出餐」。她直指對事件感到不開心，質疑是否「差別對待」。

該內地女於小紅書講述在香港麥當勞買餐疑被差別待遇的不快經歷。（小紅書）

帖文引來內地及香港網民熱議，有人認為「有可能像妳說的那樣被區別對待了」，但更多網民反駁樓主指控，「廚房的服務員都看不到客，只跟單子工作，怎麼區別對待」、「天天只就說什麼差別待遇不煩厭」、「出外點餐總有機會遇到這些事情的，運氣問題而已，誰會有興趣對妳差別對待，有什麼好處？不要無病呻吟好嗎？」、「麻煩你想一下收款和後廚的人是一樣嗎？後廚的人能根據訂單就知道點餐的人是誰，然後再差別對待，好像好厲害喲」。

也有網民指出，「有一些包係已經做好放在那裏，只需要執餐就可以出餐，如果妳有時叫兩個包，但不是很熱賣的包，就要等廚房去整，有時要由煎肉開始等起，所以有啲餐號碼明明到咗，但係都未拎得，就係呢啲原因」。