天眼直擊｜港女明目張膽偷$700寵物用品　店方：揀嘅都係推介產品

在閉路電視鏡頭下明目張膽偷竊！有寵物用品店公開「CCTV（閉路電視）」片段，顯示1名帶着環保袋的女子，在旺角分店逛了10分鐘，擅取共值逾700元貨品，其間更一度望向天眼鏡頭方向。店方指，女子離開前將其中1件貨品從袋中取出放回架上，惟其他貨品均未有付款便離去。片段引來網民討論，不少人建議店舖報警處理，認為女子偷竊手法純熟，有機會是慣犯。



有寵物用品店公開CCTV片段，顯示1名帶着環保袋女子，在旺角分店擅取共值逾700元貨品，其間更一度望向天眼鏡頭方向。（fb「Three Little Meow」影片截圖）

「小姐嘅主子今晚應該會好開心，但係我哋同事就唔係好開心。」寵物用品店「Three Little Meow」於facebook專頁公開閉路電視影片，顯示1名身穿恤衫長褲、頭戴鴨嘴帽及揹黑色環保袋女子，在旺角分店偷竊過程。片中可見，女子在貨架前駐足觀看，左手拿着1支噴霧狀貨品，右手繼續在貨架拿起其他產品查看。

女子趁無人注意，以左手拿着的貨品作掩飾，右手則將另一較細支貨品以「交叉手」動作鬼祟放進隨身環保袋內，從拿起貨品至放入袋的過程僅花7秒。女子得手後更仰頭望向閉路電視方向，發現正在攝錄後便急急離開。

直擊港女偷竊過程：

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店方事後表示，女子共偷了價值逾700元貨品，離開前曾從袋內取出一把寵物梳，惟其他貨品均沒有付款便離去，「感恩小姐最後喺袋入面拎返把Furminator出嚟掛返上貨架，如果唔係呢張單就過千了」。

帖文又指，女子似乎一直留意店方產品資訊，「睇得出你有跟開我哋post，揀嘅都係我哋推介產品」，而店方於事發當日亦曾向她介紹產品，甚至在發現貨品數目有誤時一度以為是誤會，「同事仲好認真同小姐介紹產品，亦都好善良地以為係自己記錯貨架上面嘅產品數量」，沒料遭遇失竊。

不少網民看過事發影片也建議店方報警處理，「偷得好光明正大」、「習慣？要去坐監慢慢調整返」、「報警會捉到，就算戴口罩同帽，周圍有CCTV會跟到佢」。亦有人認為女子偷竊手法純熟，質疑她已是慣犯，「咁熟手，唔係第一次啦」、「慣犯，手法熟練，還望一望CCTV」、「終於都明點解每次去你哋銅鑼灣分店，員工會跟到咁貼，原來咁正常嘅look都真係會做小偷」。