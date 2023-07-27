最佳身教！見老邁清潔工烈日下工作　港爸送飲品慰勞教仔傳承愛心

近日天氣持續酷熱，對需要戶外工作的打工仔來說可謂非常煎熬。有汽車美容店東主近日發文，指其父親為1名清潔工，令他明白在街上日曬雨淋工作的辛酸，因此每當他見到年老清潔工在烈日下開工時，也會主動購買飲品贈予對方以作慰勞，同時亦自小教導兒子尊敬長者，直言1個簡單舉動不但能祝福他人，自己亦感到滿足，生活上「事事順」。



有汽車美容店東主近日發文，指每當他見到年老清潔工在烈日下開工時，也會主動購買飲品贈予對方以作慰勞，帖文引來網民讚好。（fb「Car Toyowax 汽車美容鍍膜專門店」圖片）

有汽車美容店東主近日於facebook專頁發文，指其父親本為工廠工人，在同一公司工作了30多年，「日日對住老闆同一個師傅」，後來轉職為清潔工人，「而家出嚟做呢個工作，佢同我講感受到出面人情關懷愛心」。他指父親在外工作時，不時遇到有人關心慰問，「佢成日同我講，最好就係菲律賓工人，成日請佢飲嘢問候『辛苦叔叔』」。

父親的經歷令樓主感觸良多，加上他現時同樣需要「大汗細汗下工作」，於是他決定以同樣心態對待他人，每當在街上遇到年紀老邁的清潔工在酷熱天氣下工作，也會主動送上飲品慰勞，「小朋友大咗會多謝你，學習了感恩」。

從他分享的相片可見，早前他遇到1名頭髮花白的清潔工人帶同手推車及工具，正在馬路旁清掃垃圾，他遂手持盒裝飲品打算上前。另一相片則顯示清潔工坐於馬路旁，一邊享用樓主送上的飲品，一邊乘涼休息。

樓主指其父親為清潔工人，加上自己同樣需要「大汗細汗下工作」，故特別身同感受。（fb「Car Toyowax 汽車美容鍍膜專門店」圖片）

樓主除了身體力行關心清潔工，自小亦教導兒子要尊重長者，期望將愛傳承至下一代，「我個仔幾歲我就推着一架手推車，定期買幾箱生果，阿仔坐喺車上面，派畀老人家」，直言簡單的行動不但能祝福他人，自己心情也會變好，「當你好似我咁簡單一個動作，同你講事事順」。

帖文獲得網民讚好，不少人欣賞樓主的好心付出，「呢個世代好需要多啲人幫助其他有需要嘅人」、「多謝關心低下層工友，發出正能量」、「呢啲真係辛苦工嚟，辛苦得嚟人工又少，有時幾蚊換嚟佢哋嘅開心，覺得受人尊重。付出小小，係值得嘅」、「送食物飲品真係好溫暖」。

亦有人大讚樓主以最好的方法為下一代示範身教，「好人好事，等我都教下仔囡先」、「值得學習，好好的身教」、「辛苦得嚟又無人識尊重，其實每個崗位都有重大意義，睇你識唔識從啱嘅角度去睇，多謝你嘅身教」、「這是最好的身教，用愛去傳承下一代和別人，感謝您」。