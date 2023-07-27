網傳救生員1天內5次救起同一溺水男童　家長被鬧爆　網民列疑點

生仔要考牌！內地網絡近日流傳影片，稱廣西南寧同一名男童於一天內在泳池游泳時5度溺水，5度都被救生員及時發現救起，惟影片中一直沒看到有家長在旁看管。影片引來熱議，網民狠批家長不負責任，「家長在幹嘛？岸邊玩手機？只管生不管養的？」、「家長該不會在出事後才出來索賠吧」、「這要是還是出事了...是不是得怪救生員」。但亦有網民觀察到，影片中男童泳褲顏色不同，質疑被救起的是否全是同一名男童，還是將救生員救起不同男童的片段剪輯在一起。



內地網絡近日流傳影片，廣西南寧一名男童於同一天在泳池游泳時5度溺水，5度都被救生員及時發現救起。（「陝視新聞」微博影片截圖）

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據《陝視新聞》報道，7月21日，廣西南寧一名男童套着泳圈下水游泳，但下秒整個人在水中倒栽蔥，頭向下栽在水中。男童掙扎期間與泳圈分離，隨後頭部雖然能調整成向上，但男童不懂游泳，一直舉高雙手和拍水，嘗試重新捉着泳圈，約12秒後畫面出現一位救生員趕到救起男童。

緊接着第二段影片，因泳圈太大不適合，疑同一名男童換上救生衣再度下水，惟他在水中只懂翻身，不懂前進，救生員擔心他再度溺水，一把將他從水上拉起。男童雖然有過溺水經歷，但他毫不懼怕，繼續游泳，當他浮載浮沉地拍水時，救生員又很快地趕過來在旁待命，幸好第三次時男童能自己捉緊池邊。

到第四次時，男童橫臥水中頭向下掙扎了一兩下，救生員已習以為常，慢慢地走近拉起男童。到第五次時，男童原在近池邊的水中站着，但疑是「跣腳」栽前，跌在水中翻轉，救生員好像已鎖定特別觀察男童一樣，又下水前去救他。男童經歷5度溺水，惟影片一直沒見到有家長在旁看管。救生員指出，救生衣和泳圈對兒童不是百分百安全。

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影片引來網民批評家長不負責任，「家長心也挺大，這麼長時間不在，孩子淹5回了都不干預」、「家長呢？第一次該叫上來好好說說了？這要真出事了又怨游泳館不行了唄？」、「這孩子太小了？家長真是不負責任啊」、「父母雙亡了嗎？」、「家長是不是鐵了心要把孩子弄死」。

有網民表示男童很大膽執着，「這孩子心理素質可以，換我被淹一次就不敢玩了，結果這小子5次」、「這水非游不可麼，淹了5次是有多想不開」、「這小孩還挺執著的」。

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救生員盡責也獲讚賞，「救生員認真負責，好樣的」，網民亦無奈說，「有點好笑的是，救生員感覺一直在盯着這個孩子，預知他還會溺水」、「屬於他的專職救生員」、「救生員把這娃列為重點監控對象了」、「跟救生員手上栓個繩吧，一天光救他了」、「可以看出救生員都無語了」、「救生員愈來愈淡定」。

有網民猜測，「也許不能怨家長，我們學游泳時，培訓機構不讓家長進，只允許孩子在裏面」、「很多游泳館健身館的游泳教練課程都是建議家長不要旁觀。有些孩子過於嬌氣、家長過於緊張，都會影響教學效果。當然家長也可以選擇旁觀，都是自願的」。

另有網民觀察到，第四段影片男童的泳褲顏色是紅色，與其餘片段中男童穿黑色泳褲不同，質疑被救起的是否全是同一名男童，還是將救生員救起不同男童的片段剪輯在一起。