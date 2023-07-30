社死！男子下體卡水樽口無法自拔　消防大陣仗出鋸…　尷尬又驚嚇

到底發生過什甚麼事？內地山西1名男子不小心把下體卡在礦泉水樽樽口，陷入世紀最大困境。消防及救護員接報到場，決定用鋸切割礦泉水樽樽口的方法解救，但由於被卡部位比較敏感，讓現場救援氣氛緊張又尷尬。網民看後紛紛爆笑，「尷尬死了，找個地洞躲起來」、「咋放進去的？」、「瓶子裏塞什麼不好，非得要塞這個，真服了」。



內地山西1名男子不小心把下體重要部位陰莖卡在礦泉水樽樽口，陷入世紀最大困境。（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體報道，事發7月18日，山西太原1名男子不知什麼原因，不慎把自己下體卡在礦泉水樽樽口，痛楚難耐陷入「無法自拔」困境，附近路人見狀撥打急救中心電話求助。

救護人員到場後替男子做簡單急救處理，確保他沒有生命危險，然後嘗試解救其「命根」，但無從入手，惟有召消防隊援助。消防人員到場審視後，決定出動鋸子切割礦泉水樽樽口，但由於男子被卡部位比較敏感，需要先貼「三角口」，希望能更容易剪開樽口。

然而，由於場面太奇葩，救援氣氛緊張又尷尬，消防員救援時只好幽默地與男子交流，緩解其緊張情緒。最終消防員成功在不傷及男子下體情況下，準確地切開礦泉水樽口。男子事後感激救援人員解救。

事件引來網民熱議，笑言「尷尬死了，找個地洞躲起來」、「咋放進去的？」、「真羡慕你們這些可以放得進去的人，我也想放過，只是放不進去」、「現在他已經火了」、「瓶子裡塞什麼不好，非得要塞這個，真服了」、「天哪，這也太尷尬了吧」。也有網民提醒下體重要部份不要亂塞，以免發生意外。