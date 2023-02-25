被前妻剪斷陰莖　男子慘變「太監」　努力咁做數年後現況更幸福

在睡夢中被完全信賴的枕邊人割去生殖器官，醒來後如何坦然面對漫漫人生路？台灣1名男子數年前被前妻家暴，在約定離婚的數個月後，就被對方剪掉陰莖，連睪丸也保不住，徹底失去生育能力，亦患上了嚴重的抑鬱症。不過，男子最終堅強面對，數年後，不但完成了碩士課程，還收穫了愛情，美滿幸福。



作為陰莖遭前妻剪斷而上了社會新聞版的當事人，樓主決定發文分享怎麼度過生殖器被剪掉的低潮期，（示意圖，非當事人/GettyImages）

該名台灣男子日前在Dcard以「雞雞被剪斷後的生活」為題發帖，表示自己就是多年前在睡夢中陰莖遭前妻剪斷，而上了社會新聞版的當事人。由於很少人會有類似體驗，而離婚後的這幾年他過得尚算安逸，於是決定發文「想說分享一下我的生活，跟我怎麼度過生殖器剛被剪掉的低潮期」。

嚴格上，我整個男性生殖器，被我前妻整個毀掉。

男子表示當年新聞沒有詳述他的傷勢，事實上前妻那一刀剪得非常深，除了陰莖基乎自根部斷裂，陰囊亦被劃破，導致睪丸外露受感染，「所以最後蛋蛋也被拿掉了」。事發後的2個月，他都一直靠裝尿袋排尿。在諮詢完醫生後，決定在原陰囊處後方開尿道，但尿道很窄，「（尿液）很容易會沿着屁股的皮膚流下來」，因此他只能學習適應餘生都要坐着或蹲着小便。

而在修復過程中，他得知陰莖前端神經被切斷，就算重建陰莖也只是恢復外觀，並不會有性快感，加上陰莖重建需要用到小腿的腓骨及大腿的皮去做移植，而且還要定期用尿管疏通，因此最終沒有重建陰莖。

樓主憶述當年到醫院時，還幻想着可以把陰莖接回去，「當醫生宣告陰莖已經缺氧壞死的時候，心情有點像手腳被砍斷一樣」，但是事與願違，「男生最重要的器官沒了，而且最後連冷凍精子的機會都沒有」。自此，他患上了嚴重的抑鬱症及創傷後壓力症。

樓主指就在與前妻決定好離婚的數月後，就發生了對方嚴重傷害他身體的事情。（示意圖，GettyImages）

「我前妻其實有點暴力傾向。」

樓主表示，在那段婚姻中已經有點抑鬱症的傾向，因為前妻除了對他肢體暴力，還會言語暴力，他總是包容與容忍。他又提到某次前妻用水果刀時不慎劃傷他，但是她沒有即時道歉，反而陰陽怪氣地說「下一次可能就不是手指囉」。

在與前妻分房了一段時間後，兩人討論過離婚事宜。由於房子是樓主買的，因此他希望前妻能找時間遷出，先分居再離婚，「我也有跟她說這段時間我們就當已經離婚，可以自己想想未來的生活怎麼過，同時也恢復自由戀愛」。在約定好離婚後，他也有了約會對象，但數月後，就在正式離婚前的1星期，「斷根事件」就發生了。那之後的半年，他都在休養，離婚前的那段感情也就無疾而終。

樓主表示事發至今已過去數年，他已從抑鬱症中走出來，又完成了碩士學位，甚至再婚了。（ryanfranco/Unsplash）

「目前也再婚了」

如今數年過去了，他已經從抑鬱症中走出來，又赴美完成了碩士學位，甚至再婚了。他表示現任妻子自小就不想生孩子，也完全清楚他的情況，但還是全心全意愛着他，「她算是我的貴人」、「雖然沒有小孩，不過生活頗安逸」。

帖文引來網民熱議，不少人都對樓主的遭遇感到震驚，也十分關心樓主的前妻有否被判刑，「身為男人看到你這篇文雞雞縮了一下」、「我震驚到不知道該說什麼」、「前妻有被關嗎？」，而樓主就表示「有的，重傷害罪」。

同時，有很多人被樓主的堅強及現任妻子的愛打動，在經歷諸多磨難後，還可以增值自己，並且收穫幸福、愛情，「很高興你有了新生活，讓我對人無論如何能夠幸福有一點信心」、「你老婆愛的不是你作為一個男性，而是你這個人，要哭了」、「好險你堅強的活下來」。