好人好事！西貢汽車美容店贈水予流浪牛　網民讚有愛心盼商戶效法

近日天氣酷熱，身處戶外要定時補充水份以免中暑，一眾居於野外的流浪動物也一樣。有網民分享好人好事，指日前行經西貢時，見到有汽車美容店東主主動於水桶內裝滿乾淨清水，讓路過的流浪牛飲用。不少網民看到相片大讚店舖東主有愛心，指他成為良好示範，又呼籲該區商戶及街坊為牛牛多走一步，令西貢成為更加動物友善的社區。



有網民分享好人好事，指西貢有汽車美容店的東主主動於水桶內裝滿乾淨清水，讓路過的流浪牛飲用。（fb「西貢人日報」圖片）

「今日傍晚見到呢個場面，心情有啲激動。」有網民於facebook群組「西貢人日報」分享好人好事，指周日傍晚行經西貢沙角尾路一家汽車美容店時，見到由約4隻流浪牛組成的牛群走進店內，正在享用店主為牠們提供的清水解渴。

從樓主上載的相片可見，4隻牛牛在汽車美容店內徘徊，似乎已經習慣靠近人們，店舖東主在水桶內放滿乾淨清水，牠們看到便自動走近飲用，顯示出人與動物的巧妙默契。牛牛補充水份時，有行經的途人亦被畫面吸引，在馬路旁駐足觀看及拍照，其後牛牛們「飲飽抖足」後重新出發，一隻跟一隻過馬路離去。

汽車美容店東主在水桶內放滿乾淨清水，牛隻看到便自動走近飲用。（fb「西貢人日報」圖片）

樓主事後有感而發，稱上周留意到有人在西貢翠塘花園外向流浪牛隻擲物，甚至一度擊中牛隻頭部新聞，周日則在汽車美容店見到東主「免費招待牛牛飲乾淨水」，因而更覺感動，「西貢人人都有愛，西貢牛牛都有靈性，感謝善待動物的每一位」。

不少網民看過相片也大讚汽車美容店東主善舉，呼籲街坊多加光顧以示支持，「多謝你們請牛牛飲水」、「昨日經過都見到老闆開晒2隻門畀牛牛行」、「有車朋友仔記得要幫襯佢哋啊」、「好人好事好有愛呀，有車嘅街坊要大大力『懲罰』下汽車美容公司」。

亦有街坊認出相中牛隻，指牠們多年來習慣於汽車美容店附近出沒，呼籲街坊及商戶也為牛牛多走一步，令社區對動物更友善，「佢哋肯飲係信任」、「佢哋呢幾年都係喺呢個角落頭飲水，無論店名改咗幾多次，佢哋都會返嚟幫襯」、「感謝再感謝，願其他鄉郊居民也響應善待動物行動」。