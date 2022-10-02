連牛牛都吸貓！投入索貓未滿足「伸脷咬耳仔」　貓咪慘遭口水洗面

外國一名網友時常在社群平台抖音上自家的牧場生活，其中有段影片在抖音上瘋傳，內容是家中貓貓遭到牛棚裡的牛「伸舌非禮」，不但被含住耳朵狂咀嚼，甚至還遭伸舌舔臉，讓主人超傻眼。



從抖音用戶@oliviasperl上傳的影片可以看到，有隻賓士貓跳上牛棚的欄杆上，卻被一旁的牛直接「含著耳朵」就是狂嚼，拿著手機錄影的主人出聲制止後，牛才不情願地鬆嘴，但沒過多久又情不自禁的伸出舌頭舔了過去，遭到「口水洗臉」的貓貓則是一臉呆滯，讓大批網友看傻眼，直呼：「根本就是貓貓牌口香糖。」（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片一出，馬上在抖音上爆紅，吸引超過280萬次點讚以及1400萬次點擊次數，許多網友看了紛紛留言表示「我也想吸吸看貓耳朵！」、「誰考慮過貓咪感受⋯⋯」、「像貓一樣的牛」、「貓咪：其實滿舒服的⋯⋯」、「貓咪居然沒有出拳？」、「是舒服到放空嗎？」

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