車cam直擊｜西沙路驚現牛群「逆線行駛」　司機1舉動獲讚有愛心

一大群牛出現在馬路上，真是第一次見！近日網上流傳一段車cam（行車記錄儀）影片，有司機駛經西沙路期間，驚見前方路面出現牛群，向其方向迎面而來，他笑言「好多林寶（林寶堅尼，俗稱大牛、小牛），仲要逆線」。而司機停車耐心等候牛群經過引來網民大讚，「謝謝你的愛心、忍讓」、「好正呀，車主抵讚」、「好人好事」、「希望個個都好似車主咁忍讓下」。



近日網上流傳一段車cam（行車記錄儀）影片，有司機駛經西沙路期間，驚見前方路面出現牛群。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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該司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，車cam顯示時間為周日（2日）下午2時半左右。當日司機於來往西貢及馬鞍山的西沙路行駛，駛至雅瑤花園附近時，其前方突然出現一大群牛群，司機立即慢駛停在路邊，待牛群經過，其後至少20多隻牛，有大有小，徐徐在私家車兩旁走過。

片中聽到有一對男女及1名女童的聲音，女子及女童對車外出現牛群感驚奇，女子說「快啲影張相先」、「你唔好撞過嚟呀」、「哇，好多牛牛呀」，並聽到女童笑聲。司機亦上載一段車尾車cam片，後面都有3輛車慢駛或停下。

網民留言笑說，「真．原居民」、「似乎係得你一架逆線」、「佢哋應該好驚牛肉乾」、「大牛都要碰瓷」、「林寶祖宗十八代岀晒嚟」、「唔使去非洲睇動物大遷徙」、「畀隻角拉花點計數」。

有網民慨嘆西沙路一帶近年多處興建樓盤，牛群失去原本生活的地方，被迫四處遷徙，「佢哋都好慘，西沙周圍都起樓，都冇晒地方可以去」、「其實幾年前迎海開地盤時，佢哋已遷徙了一次。而家十四鄉又有大地盤，又要再遷徒了」、「平時經西沙常見，不過未遇過咁大陣形」。

有網民提醒全港司機，若駕駛期間遇到牛群，應停車耐心等候牠們經過，勿騷擾牛群，「佢哋好友善㗎，畀少少時間」、「上次去榕樹澳送貨都俾牛牛阻路，等佢一等，佢自然讓路，好乖」、「牛不會亂撞人，請保持安靜，行埋一邊讓牛群慢慢過」、「見牛時請大家不要急躁響咹，咁樣動作只會嚇怕牛群亂撞人撞車，只要司機們慢慢溜車過便可，人群請保持安靜千萬別大驚小怪的叫囂」。