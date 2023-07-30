內地女坐港鐵頭等無補付車費斷正　1原因毋須罰款：嚇得臉色變了

【港鐵／東鐵／頭等車廂／香港旅遊】搭港鐵東鐵線時，記得要留意有否上錯頭等車廂！有內地女於網上發文表示，她日前與家人來香港旅遊時乘搭港鐵東鐵線列車，卻不小心錯上頭等車卡，更當場「斷正」被職員揭發沒有補付車費，「把我嚇得臉色都變了」。幸好經解釋後，職員只向女子與其家人發出違反附例通知書作警告，未有罰款，但她仍猶有餘悸，「從此以後就知道去香港唔好坐錯位啊」。

事件引來網民熱議，有人估計可能女子因有老人家同行才不用罰款，「很多第一次是不免的，可能看是老人家」、「我之前第一次就沒有免」；也有網民提醒東鐵頭等車卡有標貼提示，上車前要留意。



港鐵東鐵線時，記得要留意有否上錯頭等車廂！（示意圖／資料圖片）

該內地女於小紅書以「記錄在香港坐鐵差點被罰1000」為題發文，指自己曾多次到香港旅遊，「沒人告訴我坐地鐵有階級等分，以為和廣州一樣」。她指今次帶着媽媽及姨媽一同來港旅遊，乘搭東鐵時走到車頭較少人的位置上車，「沒留意地下那條紅線和黃線的區分，直接在紅線區域進去地鐵」，直言「有舒適的座位比普通的不銹鋼位置好太多了」。

然而尷尬事情發生了！女子與家人坐了幾個站後，有港鐵職員前來要求檢查車票，她才知道上錯車卡，「旁邊的人還異常眼光看着我們，還說坐錯要罰1000（港元）嘎，把我嚇得臉色都變了」。

該內地女於小紅書以「記錄在香港坐鐵差點被罰1000」為題發文講述事件。（小紅書）

職員之後要求女子及同行家人下車處理，幸好經一輪解釋，最終毋須罰款，只收到違反附例通知書以作警告，「（職員）先查我們的通行證和八達通卡，老人家一直跟地鐵工作人員解釋不知情才坐錯位，可能我哋講粵語，又是第一次違反，所以罰款就免了」。不過經一事長一智，女子明言「從此以後就知道去香港唔好坐錯位啊」。

樓主上載的《違反附例通知書》列明，她與家人違反的附例為「乘搭頭等車廂而未持有頭等車票或沒有頭等核准記錄的車票」，通知書上明確指出「若你再次違反港鐵附例，可被檢控」，意味今次的確沒有被控，亦毋須罰款。

從樓主上載的《違反附例通知書》列明其所犯是「乘搭頭待車廂而未持有頭等車票或沒有頭等核准記錄的車票」，並指「若你再次違反港鐵附例，可被檢控」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人估計可能女子有老人家同行才不用罰款，「很多第一次是不免的，可能看是老人家」、「我之前第一次就沒有免」。也有網民質疑她為何未有留意到頭等車卡標示，「整個車廂不同位置都有寫着是『頭等』，車廂外和地下都有寫着『頭等』，再說了你看到不同顏色的等候區是不會留意一下嗎？相同價錢座位那麼舒適沒有人不去坐？什麼邏輯」，但有網民回應「真的會留意不到的，主要四個內地地鐵不會這樣區分，大家不會往頭等/普通那裏想，我就試過不小心上去了，在裏面看見了各種不一樣才知道的，然後趕緊下來」。

另有內地網民關注，「頭等難道沒有單獨的乘務員，送餐送水的嗎，其實商務座應該配單獨的服務人員的」。