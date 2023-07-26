內地遊客迪士尼商店排排坐歎冷氣　無視職員勸阻　反罵被顧客碰撞

炎炎夏日到迪士尼樂園遊玩，找個冷氣地方「過冷河」舒服一下也是人之常情，但亦不應阻礙他人。有網民日前發文，稱在香港迪士尼樂園商店內，見到大批內地旅客「排排坐」於地上歎冷氣休息，佔用了通道及貨架旁位置。樂園職員發現後只好勸喻相關遊客離開，可是不得要領，甚至有小朋友走近貨架查看商品時，反遭坐在貨架旁的內地客「大聲夾惡」斥責碰到他，事件引來一眾迪士尼愛好者討論。



有網民在香港迪士尼樂園商店內，見到大批內地旅客「排排坐」於地上嘆冷氣休息，佔用了通道及貨架旁的位置，更指對方無視職員勸阻。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

有網民於facebook群組發文，稱周二（25日）下午到香港迪士尼樂園遊玩時，在園內商店見到大批內地遊客旁若無人般席地而坐，一邊歎冷氣一邊休息。從樓主上載相片可見，至少10名遊客帶同個人物品，隨意坐於商店地上玩手機，有人則坐於貨架底部，身體緊貼放於貨架上的衣服或毛公仔，甚至有人將嬰兒車放於身旁，把環保袋鋪於地上當作坐墊，倚着貨架閉目休息。

樓主指，有樂園職員發現相關情況，即時勸阻有關遊客在商店內休息行為，惟對方並無理會，「仲要每個角落都坐勻」。有小朋友打算走近貨架，查看掛在衣架上的衣服時，更反遭坐在貨架旁的遊客「大聲夾惡話整到佢哋」。目擊經過的樓主大感不滿，批評相關內地客「阻人睇衫，仲惡人先告狀」，直斥行為「不但止自私，仲要好低劣」。

樓主上載的相片可見，有人將嬰兒車放於身旁，把店內用作銷售的環保袋鋪於地上當作坐墊，倚着貨架閉目休息。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

帖文引來一眾迪士尼擁躉討論，不少人直指有關自私行為「見唔少」，批評有關遊客影響他人，「咩人都好，咁樣坐喺人舖度，阻住人做生意好無品囉」、「噚日都係咁，有啲人直程匿埋喺衫後面」、「真係樣衰兼核突，厚面皮嘅人特別唔要面」、「令到一個magic的地方，一啲都唔magic」。

亦有人直指相關遊客行為影響到迪士尼樂園遊玩意欲，「無心機再去，噚日已經有咁嘅情況，又打尖、霸晒地方坐」、「我哋8月到期，已經決定唔再續證，去一次又刷新認知一次，已非奇妙國度」、「唔續年卡係明智，唔去免勞氣，搞到自己畀錢仲要自己勞氣傷身」、「通關後未去過，證都唔續了」。