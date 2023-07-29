極品鄰居！怕Wi-Fi輻射　鄰居貼條要求調好範圍：不要讓我接收到

偷用鄰居Wi-Fi事件就見得多，要求鄰居勿發出Wi-Fi訊號真是前所未聞！台灣有男生於網上發文分享1件無奈爆笑事件，指出日前回家發現門口貼着一張手寫紙，鄰居要求他調校Wi-Fi接收範圍，以免發出輻射影響他人。帖文引來網民嘲笑，「真要這麼嚴重的話，全世界家中有Wi-Fi的人，不就都有問題了，沒文化真都很可怕」、「電視、微波爐、吹風機、手機都有輻射……有考慮都不用嗎？」。樓主其後回覆網民留言時，爆出驚人訊息「重點是我家沒裝Wi-Fi」。



台灣有男生於網上發文分享1件無奈爆笑事件，指出日前回家發現門口貼着一張手寫紙，鄰居要求他調校Wi-Fi接收範圍，以免發出輻射影響他人。（facebook群組「爆廢公社公開版」圖片）

該男生於facebook群組「爆廢公社公開版」發文貼出照片，可見大門上貼了一張紙，上面有手寫字句，「把你家Wi-Fi調好，不要讓我家收到，會有輻射，我們鄰居沒好到那邊去」。

樓主無奈說，紙張是無人在家下由隔壁鄰居貼上，「我也只能笑笑的說（你懂Wi-Fi嗎？） 」，又嘲諷「手拿智慧型手機，但腦子缺了智慧」。

樓主特此「科普」尋找有關Wi-Fi輻射資料，得出結論是「Wi-Fi無線上網使用的電磁波波段一般是2.4GHz到5GHz，和手機使用的射頻電磁波波段比較接近（比手機使用的頻率稍微高一些），屬於非游離輻射，不至於影響健康」。

樓主其後回覆網民留言時，爆出驚人訊息「重點是我家沒裝Wi-Fi」。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

網民紛紛留言表示，「無知真的很可怕」，有人揶揄「你的鄰居一定是世界上最厲害的射頻科學家」、「他應該穿防護衣出門，四周都有電磁波太危險」、「應該告訴他有電就會有輻射，因此只要將他家的電源切斷即可」、「如果帶一台頻譜分析儀去他家，那他要貼多少張紙條給別人」。

有網民猜測，「他怎麽會知道哪個是你家Wi-Fi，會不會想偷連，但密碼一直猜錯」，又建議「回他：所以您偷連線我家網路囉！要不要來結算一下網路費用呢？」、「可以把Wi-Fi名字改成輻射量爆表」。

樓主其後回覆網民留言時，更爆出驚人訊息「重點是我家沒裝Wi-Fi」，他不知為何鄰居要在他家口張貼紙條，直言「我就不知道他哪條筋打到了」。