騙徒新招？ATM鍵盤數字大兜亂　缺少「9」字　驚見4字提示極心寒

走到櫃員機前看到這幕，你還敢繼續使用嗎？台灣有網民分享在某處見到的奇葩櫃員機，它貌似正常，不過仔細看卻會發現暗藏不少問題，包括數字次序排列錯誤，甚至沒有了「9」字，而且鍵盤下貼有「小心有詐！」提示，讓樓主不禁大喊「這要怎麼按？」。有網民覺得這是被騙徒或不法人士改裝，「所以底下才有這行字：『小心有詐』」，故勸籲樓主不要使用；亦有人建議馬上通知銀行或報警求助。



台灣某處驚現奇葩櫃員機，不只鍵盤數字次序排列錯誤，甚至還有缺失的數字，而且鍵盤下貼有「小心有詐！」，令人看得心寒。（FB「路上觀察學院」圖片）

該名網民在Facebook「路上觀察學院」群組發帖，困惑地詢問「這要怎麼按？」。圖片顯示，在某處櫃員機的鍵盤上，有着正常的「取消」、「更正」、「確認」鍵。不過仔細看卻發現事有蹺蹊，因為原先1至0的數目字應該依照順序排列，而它的數字鍵盤不只被人使用貼紙另加覆蓋，最令人苦惱的是有兩個2字、5字則排錯位、9字更消失不見，若然急需使用櫃員機的人，面對此情況的確實會相當頭痛。而更令人心寒的是，鍵盤下竟貼有「小心有詐」，是提示又似諷刺。

有網民覺得櫃員機或許是曾被不法分子改裝，「看起來就像詐騙集團搞的，看到這種提款機根本不敢用」、「所以底下才有這行字：『小心有詐』」，故有留言建議樓主還是不要使用，「直接按取消吧」、「去找別台，聽說有人對ATM鍵盤動手腳來騙取密碼的」。

有人就質疑亂貼貼紙的人很無聊，「那個人手那麼滴賤」、「取消和確認也倒轉就致命了」、「被有心人亂換貼紙吧，每張都翹起來」；其他人則建議馬上告知銀行處理或尋助警方幫助「遇到這樣的可以去報警處理嗎？」。

（FB「路上觀察學院」）