離譜！試用期OL擅改病假紙斷正　她媽媽咁解釋震驚全網：怪獸家長

子女投身社會工作，父母應要學懂放手！不過新加坡有僱主就分享他遇到的奇事，有位仍在試用期的女員工請2天病假，但他發現其病假紙有被塗改的痕跡，當了解內情時，「媽媽就登場了」，指摘是醫生沒聽到要2天病假，而女兒仍不適，「所以自己改了」，更反過來無禮質問僱主：「所以你還有什麼問題嗎？」事件引來網民嘩然，不明白該名家長做錯事仍能如此理直氣壯，有人則建議僱主可循法律途徑控告對方。



試用期員工的病假紙明顯有被人修改的痕跡。（FB「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」圖片）

該僱主於Facebook「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」專頁發帖，表示想提醒年輕人MC（Medical Certificate，病假紙）是不能自己更改。事緣其公司有位仍在試用期的女員工，居然自行修改病假紙多放1天病假。因為病假紙有明顯修改痕跡，便詢問對方發生什麼事，不料回覆者竟是對方母親。

從僱主提供的對話截圖顯示，他指病假紙「one改成two，日期也是改了」，該員工的母親承認確是修改了，不過卻將責任推卸予醫生，斥是醫生沒有聽清楚女兒需要2天病假，因而寫錯1天，而她沒有時間回去請醫生修改，於是就自行塗改，其後更反過來問僱主：「所以你還有什麼問題嗎？」

有僱主發現仍在試用期的女員工請2天病假，但病假紙有被塗改的痕跡，結果對方媽媽承認是自行修改，而且顯得理直氣壯，令人無奈。（《半澤直樹》劇照）

該名母親更理直氣壯稱，「我叫她痊癒才去做工，因為不要傳染給小朋友」，加上有詢問醫生意見，覺得1天未必能完全康復，故要請2天假。僱主表示明白，「可是不可以被接受」，對方無禮質問「所以你要怎樣？」。

眼見對方不知悔改，僱主亦不想和對方糾纏，便主動提出結束僱員關係，「這個月做到幾天我們按天算，制服拿回來」，並再次重申「竄改文件的行為是不能被接受的」，可惜對方只晦氣稱「你不接受我也沒辦法」。

離奇的是，該「生病」員工知悉要結算薪金，翌日健健康康地前來領取工資。僱主直言能理解員工不適，即使不想花錢再看醫生亦可以作溝通，但就是不能接受擅自修改病假紙的行為。

離奇的是，該「生病」員工知悉要結算薪金，翌日健健康康地前來領取工資。（《無法成為野獸的我們》劇照）

事件中的母親不但沒有反省過錯，反而將責任推卸他人，即時惹來網民批評，「怪獸家長無處不在」、「上樑不正下樑歪」、「如果每個人都可以這樣改，無法無天囉」、「這媽媽太權勢，孩子又懦弱」，亦有人嘲諷她不應只請1天假，「應該從Day換去Year」、「叫你媽開間店給你好了」。另有留言提醒擅改文件是違法，僱主可循法律途徑控告對方，「跟員工媽媽說：『那我們走法律途徑好了，公司會去報警處理』」。

（FB「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」）