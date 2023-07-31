驚！網傳女生下班後勿買1支雪糕回家　原因極恐怖　網民教自保法

女生們注意！網上近日流傳1段警世語句，提醒女生下班後不要單獨去買雪糕，若只買1支更危險，因有機會被變態兇徒得知是獨居，從而鎖定及跟蹤回家，後續會發生什麼真的不堪設想。故獨居女生若想吃雪糕，最好一次過買多支或買整盒，營造家中有很多人一起住吃的假象。



網上近日流傳1段警世語句，提醒女生下班後不要單獨去買雪糕，若只買1支更危險，因有機會被變態兇徒得知是獨居，從而鎖定及跟蹤回家。（《正義的夥伴》劇照）

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日於facebook專頁轉載1張截圖，提醒女生下班後不要獨自去便利店買雪糕，否則有機會被變態者鎖定，對方會在暗處觀察，並且冒出邪惡念頭，「買冰淇淋，看來她家離這很近。只買1個的話，她身邊應該沒有其他人」。獨居女生只買1支雪糕會容易陷入危險，若走出便利店被人跟蹤，就會很麻煩和感到不安，因此「冰淇淋最好在白天時一次買一盒」。

魚漿太太表示，以前獨居時就有特別注意如何保護自己，她的做法是「至少都會買兩隻甜筒或一整盒，就是全家很多人一起吃的感覺」。

帖文引來大批女性網民留言指出，「突然覺得超商就在樓下真好，速買速回」、「對於懶懶的我，我絕對一次買幾支，省得明天又要出門，所以還要帶保溫袋買」、「幸好我買冰都跟生活用品一起外送」、「好險我都買家庭號」、「但我都買完馬上吃掉耶，住得再近冰還是會融啊」、「所以買完就要立馬吃掉，還要打一個大嗝」。

網民慨嘆，「還是很希望社會聚焦的方向不是『女性如何保護自己』，而是『教育男性不要騷擾他人』」。（《便利店新星》劇照）

不少網民慨嘆，「這個世界到底多可怕，連一個人買冰都要被鎖定」、「細節到頭皮發麻，原來現在防範壞人需要做到這種程度了嗎？」、「天啊，必須提防到這種程度，真的太辛苦」、「什麼社會要女生做到這種程度」、「還是很希望社會聚焦的方向不是『女性如何保護自己』，而是『教育男性不要騷擾他人』」。

有網民提醒獨居女性可做更多保護自己的行動，「如果真的只想買一支，可以假裝打電話給家人，大聲詢問有沒有人想吃。獨自走夜路、樓梯也可以用這招！」、「一個人住外面要擺男性鞋子、曬衣服如果是公共空間也可以曬男性內褲，要把自己營造成不是只有一個人住的樣子」、「回家時不能馬上開燈，不然就會被鎖定住在哪一戶，窗簾不能用太女生的色系，回家也最好馬上拉上窗簾，不要讓自己的影子倒映在窗簾上等等，獨居女性真是有夠辛苦」。