變態婚鬧！伴娘遭2伴郎強壓床上扯裙摸腿　攝影師唔幫仲狂影裙底

內地近年嚴打低俗婚鬧行為，但不時仍有過份婚鬧儀式的相片或影片曝光。微博近日流傳1輯婚禮照片，顯示1名伴娘遭2名伴郎強行壓於床上，2男更伸手掀起伴娘的裙及摸向她的雙腿。伴娘身旁雖有其他姊妹團成隊，惟眾人未有幫忙，在場的攝影師更趁機狂拍伴娘的走光照。相關照片引來內地網民狠批，直斥相中伴郎的行為與猥褻無異，甚至已屬違法，「已經是惡俗了，而且涉及違法犯罪」。



微博流傳1輯婚禮相片，顯示1名伴娘遭2名伴郎強行壓於床上，兩男更伸手掀起伴娘的裙及摸向她的雙腿，離譜婚鬧引來內地網民狠批。（微博圖片）

相關相集早前於微博流傳，未有交代拍攝日期或時間，僅紀錄了婚禮中的過份婚鬧行為。相中可見，1名短髮伴娘被2名身穿恤衫西褲的伴郎強行壓於床上，2男面露笑容，奮力將伴娘的裙子扯起。拉扯過程中伴娘只能拉着裙子邊緣反抗，而2男則不斷摸向她的大腿，甚至伸手至接近私處位置，即使她躺到床上亦未有停止。

這時伴娘身旁的姊妹團成員似乎不覺2男行為有問題，坐於旁邊未有幫忙，其中1張照片更可見到有另1名姊妹伸出雙手，疑正協助2男按住伴娘的腿部。在旁目擊過程的攝影師也沒有介入阻止相關行為，反而趁機拍下多張伴娘的「走光」相片，將整個變態婚鬧過程全部記錄。

相集曝光後引來網民狠批，不少人直斥婚鬧只是美化非禮性侵行為的藉口，認為應早日取消該等低俗習俗，「風俗？拉倒吧，就是非禮女孩的遮羞布而已」、「希望他們的媳婦及他家女性都被這樣鬧過」、「趁着婚鬧佔便宜」。

有人更質疑相中男子的舉動已有違法之嫌，「報警直接送進去，反正證據都照下來了」、「事無底線的風俗，不等於可以無視法律」、「圖中的已經是惡俗，而且涉及違法犯罪了」、「這叫婚鬧嗎？這叫猥褻！這個照片可以直接報警處理了！」。