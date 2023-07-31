西貢鯨魚｜警方接報牛尾州現鯨屍　網民嘆可惜：兩類人負最大責任

香港水域罕有出現布氏鯨，鯨魚的行蹤和健康狀況引來社會關注。《香港01》獲船家提供相片及影片，顯示一條鯨魚疑似側身翻肚，漂浮在海上不動，懷疑其身體出現問題。警方表示，今（31日）晨10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。

鯨魚死亡的消息一出，不少網民直呼可惜，慨嘆鯨魚難得於本港水域出現，最終卻落得死亡下場。亦有人批評鯨魚之死主因在於觀鯨活動並無監管，批評觀鯨人士及船家須負最大責任，同時質疑政府沒有及時介入。



有市民發現疑有鯨魚側身翻肚漂浮在水面。（讀者提供）

西貢海面本月13日起發現布氏鯨出沒，鯨魚的活動及行蹤隨即獲得香港市民關注，更有不少市民出海觀鯨，惟鯨魚其後被發現身上出現被螺旋漿擊中的傷痕，政府部門及專家隨即呼籲停止觀鯨或騷擾鯨魚的活動。

至今晨（31日）10時許，網上流傳西貢海面出現鯨屍的消息，有船家更拍下鯨魚漂浮水面不動影片，懷疑已經死亡，鯨身更疑有內臟溢出，形容「打車葉打到腸都標埋出嚟！」。

西貢現鯨屍的消息引起網民關注，不少人均大嘆可惜，懷疑於海面側身翻肚漂浮的是日前發現的布氏鯨，指本港海域難得出現鯨魚，未料僅半個月便不幸死亡，「仲記得佢初頭食魚好開心咁，點知……」、「咁大個傷口係無可能自我復原到，根本就喺度等死」、「都估到實俾香港人玩死」、「游唔出去，死只係時間問題，佢入嚟香港只係蕩失路。雖香港水質有改善，但長期嚟講根本唔夠食物畀佢生存，佢游不出公海只有死路一條」。

亦有人批評觀鯨活動是間接導致鯨魚受傷及死亡的主因，認為參與觀鯨的遊客及船家須負最大責任，「有份出海嘅市民，開船開到埋一埋嘅船家，都有份害死條鯨魚」、「整傷佢個船家同船上觀光客最大責任」、「任何一個有份出海觀鯨嘅都係殺鯨兇手，不過就算佢死咗，睇過佢班人一定好自豪咁同人講，好彩喺佢死之前有出去睇過佢」。

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有人則認為政府部門太遲介入，導致不可逆轉的悲劇結局，認為當局應從今次事件汲取教訓，「政府部門後知後覺，都唔保護，只係勸喻真係有用咩」、「證實咗更加唔開心，唔該政府解剖完公佈死因，以後亦制定保護措施，雖然未知死因，但人類真係好危險」、「促請當局制訂新指引保護鯨魚，如最簡單是要求所有船隻在鯨魚半徑50米外關閉引擎」。