西貢鯨魚．直擊相片｜鯨魚側身漂浮不動　警方接報牛尾洲發現鯨屍

西貢自本月中有鯨魚出沒後，鯨魚的行蹤、健康狀況備受關注。有船家向《香港01》提供照片及影片，其中一段長約10秒的影片顯示，一條鯨魚疑似側身翻肚，漂浮在海上不動，狀況與之前「上水」張大嘴吧進食後又游走不同，懷疑其身體出現問題，亦引起大批網民關注。另一段長約7秒的影片，則見有船家駛近懷疑「鯨屍」，鯨魚漂浮水面不動，懷疑已死亡，鯨身疑有內臟溢出，有船家稱：「打車葉打到腸都標埋出嚟！」



警方表示，今早10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。



《香港01》正向漁農自然護理署查詢。



+ 1

有船家今早（31日）向《香港01》提供一張照片及一段影片，照片顯示一條鯨魚疑在近岸位置側身翻肚；另一段長約10秒的影片則看見，該條鯨魚懷疑側身翻肚，漂浮在海上靜止不動。有網民見到相關照片，紛紛擔心其健康是否出現問題。

有市民發現疑有鯨魚側身翻肚漂浮在水面。（讀者提供）

另一段長約7秒的影片，則見有船家駛近懷疑「鯨屍」，鯨魚漂浮水面不動，懷疑已死亡，鯨身疑有內臟溢出，有船家稱：「打車葉打到腸都標埋出嚟！」

警方表示，今早10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。

自本月13日，西貢發現有鯨魚後，其行蹤隨即成為大批市民關注點，更有不少人租船出海觀鯨。近日社交平台不時出現照片，見到有船隻距離鯨魚極近，而鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，有專家推斷非近期造成且正在癒合。政務司司長陳國基更在社交平台勸籲市民勿再出海「追鯨」，並要求相關部門加強巡邏等。

據專家分析，說條鯨魚品種為布氏鯨。香港海洋公園動物及保育部總館長黃永康上星期接受電台訪問表示，該鯨魚暫無擱淺行為表現，料仍可自由在水面游走，是相對穩定的情況。他稱，一般生病的動物會停止進食並浮在水面，近日見鯨魚一直有進食且會游走，相信因香港處於休漁期，近岸群遊魚數量多。